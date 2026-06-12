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Званично: Ибон Наваро нови тренер кошаркаша Црвене звезде

Аутор:

АТВ
12.06.2026 16:18

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КК Црвена звезда
Фото: КК Црвена звезда

Шпански стручњак Ибон Наваро нови је тренер кошаркаша Црвене звезде, саопштио је данас београдски клуб.

Наваро је прије три дана одлучио да раскине уговор са Уникахом, чији је био тренер посљедње четири године.

- Он је до сада са великим успјехом водио екипу Уникахе из Малаге са којом је освојио седам трофеја за четири сезоне, стиже у Београд гдје га чека нови изазов као тренера "црвено бијелих". Наваро у Београду отвара ново поглавље у тренерској каријери, који је до сада красио стил у коме су екипе које је предводио са клупе играле веома брзу кошарку високог интензитета, уз коришћење великог броја играча у ротацији - наводи се на сајту клуба.

Наваро је рођен 1976. године у Виторији, а као тренер водио је млађе селекције Басконије.

Након тога био помоћник у неким од неколико шпанских клубова - Валенсији, Басконији, Тенерифеу, а био је помоћник у националном тиму Порторика.

Први самосталан посао добио је у Басконији, а након тога је, водио Манресу, Мурсију и Андору.

Екипу Уникахе преузео је 2022. године, а са клубом из Малаге освојио је два пута ФИБА Лигу шампиона, два пута ФИБА Интерконтинентални куп, два шпанска Купа и један трофеј у Суперкупу Шпаније.

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Тагови :

Ибон Наваро

КК Црвена звезда

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