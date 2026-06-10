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Партизан надиграо Дубаи и продужио финалну серију

Аутор:

АТВ
10.06.2026 21:24

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Партизан надиграо Дубаи и продужио финалну серију
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Партизана славили су против Дубаија са 84:70 у трећем мечу финалне серије АБА лиге. То значи да је сада укупан резултат 2-1 за Дубаи. Игра се до три побједе, а Партизан ће и у наредној утакмици бити домаћин.

Дубаи би био домаћин у евентуалној мајсторици.

Може се рећи да је у овом трећем мечу Партизан заслужено славио, контролисао је утакмицу практично од старта до финиша, није допустио Дубаију ни да запријети озбиљније и доминантно су црно-бијели дошли до прве побједе у финалној серији.

Почетком треће дионице Дубаи је преко расположеног Кабенгелеа пришао на само минус шест, 52:46, али је Партизан поново имао одговор. Црно-бијели су моментално направили серију 9:0 и враћају убједљиву предност. Партизан је на истеку треће дионице имао плус 12, 67:55. И ту је практично преломио дуел.

Најефикаснији у екипи Партизана били су Карлик Џонс и Бруно Фернандо, који су постигли по 15 поена. Код гостију, најбољи су били Давис Бертанс и Мфионду Кабенгеле са по 17 поена.

Наредни, четврти меч на програму је у петак у Београду. Евентуална, пета утакмица биће одиграна 16. јуна у Дубаију.

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Тагови :

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кошарка

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