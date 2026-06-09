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Велике промјене у Евролиги: Познати планови за проширење такмичења

Аутор:

АТВ
09.06.2026 23:04

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Велике промјене у Евролиги: Познати планови за проширење такмичења

Челници организације, предвођени предсједником Дејаном Бодирогом и извршним директором Чусом Буеном (Chus Bueno), представили су планове уочи доношења коначних одлука крајем мјесеца, те информисали клубове о новостима у европском кошаркашком екосистему након још једне финансијски и резултатски рекордне сезоне.

У фокусу је наставак транзиције тренутних власника десетогодишњих лиценци у сталне франшизе, док званични процес проширења на нова тржишта почиње 1. јула.

Планирано проширење Евролиге креће од сезоне 2027/28., а огроман интерес за добијање нових франшиза већ су показали инвеститори и клубови из великих метропола као што су Рим, Лондон и Берлин.

Одбор је такође одобрио продужење лиценци за турски Фенербахче и француски Асвел, док се разговори с Реал Мадридом настављају.

Финансијски директор Ћави Пујада истакао је да је више од трећине клубова већ потпуно самоодрживо захваљујући новим финансијским стандардима стабилности, с пројекцијом да та бројка скочи на 70 одсто у наредне три године. Када је ријеч о предстојећој сезони 2026/27., ускоро ће бити познати и власници једногодишњих специјалних позивница (wild цардс).

Велике промјене претрпјеће и Еврокуп, који се одлуком Одбора шири на чак 32 клуба подијељена у четири групе по осам тимова, након што је стигло више од 40 писама намјере. У доигравање ће пролазити 16 екипа, а комплетна нокаут фаза (осмина финала, четвртфинале, полуфинале и финале) играће се на двије добијене утакмице (best-of-three). Око 20 клубова добиће дугорочне петогодишње лиценце ради стабилности и привлачења инвестиција, дио ће стићи кроз пласман у домаћим лигама, док ће остатак попунити једногодишње позивнице.

Директор такмичења Дијего Гијен (Диего Guillén) изразио је велико задовољство интересовањем за Еврокуп и квалитетом млађе Евролиге (адидас NextGen ЕуроЛеагуе). Поред тога, разматра се и покретање новог предсезонског купа са четири тима који би могао стартовати већ ове или наредне године. Чланови Одбора информисани су и о току преговора са ФИБА-ом, НБА лигом и домаћим првенствима, уочи великог и важног састанка који се одржава 10. јуна у Женеви.

(Аваз)

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Тагови :

Евролига

кошарка

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