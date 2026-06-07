Србија испала са Свјетског првенства

Аутор:АТВ
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Репрезентација Србије у баскету 3x3 поражена је у полуфиналу Свјетског првенства од Летоније послије продужетка резултатом 20:19
Био је то меч достојан борбе за медаљу, пун преокрета, неизвјесности и врхунских потеза, а на крају су нијансе одлучиле побједника.
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Српски баскеташи боље су отворили утакмицу и већ послије првог минута повели са 2:0, да би убрзо одржавали предност и при резултату 6:3 показали да су спремни за велику борбу против једног од највећих ривала на свјетској сцени.
Ипак, Летонци су постепено подизали ниво игре и успјели да ухвате прикључак, па је средином сусрета резултат био 9:9. Услиједила је велика борба за сваки поен, а Србија је у завршницу ушла са минималном предношћу. На нешто више од два минута прије краја наши репрезентативци водили су 14:13 и дјеловало је да имају контролу утакмице.
Међутим, Летонија није дозволила Србији да се одлијепи, па се у самом финишу водила права рововска битка. Послије 10 минута игре резултат је био 18:18, што је значило да ће побједника одлучити продужетак.
По правилима баскета 3x3, у додатном периоду не игра се на вријеме, већ побјеђује екипа која прва постигне два поена. Управо тај детаљ био је кобан по Србију.
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У тренутку када су оба тима тражила одлучујући погодак, Летонци су пронашли простор иза линије за два поена и погодили шут вриједан пласмана у финале, за коначних 20:19.
Тако је Србија послије велике борбе остала без прилике да се бори за злато, док је Летонија изборила мјесто у финалу Свјетског првенства, преноси "Б92".
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