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Србија испала са Свјетског првенства

Аутор:

АТВ
07.06.2026 18:57

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Србија испала са Свјетског првенства
Фото: Printscreen/Youtube

Репрезентација Србије у баскету 3x3 поражена је у полуфиналу Свјетског првенства од Летоније послије продужетка резултатом 20:19

Био је то меч достојан борбе за медаљу, пун преокрета, неизвјесности и врхунских потеза, а на крају су нијансе одлучиле побједника.

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Српски баскеташи боље су отворили утакмицу и већ послије првог минута повели са 2:0, да би убрзо одржавали предност и при резултату 6:3 показали да су спремни за велику борбу против једног од највећих ривала на свјетској сцени.

Ипак, Летонци су постепено подизали ниво игре и успјели да ухвате прикључак, па је средином сусрета резултат био 9:9. Услиједила је велика борба за сваки поен, а Србија је у завршницу ушла са минималном предношћу. На нешто више од два минута прије краја наши репрезентативци водили су 14:13 и дјеловало је да имају контролу утакмице.

Међутим, Летонија није дозволила Србији да се одлијепи, па се у самом финишу водила права рововска битка. Послије 10 минута игре резултат је био 18:18, што је значило да ће побједника одлучити продужетак.

По правилима баскета 3x3, у додатном периоду не игра се на вријеме, већ побјеђује екипа која прва постигне два поена. Управо тај детаљ био је кобан по Србију.

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У тренутку када су оба тима тражила одлучујући погодак, Летонци су пронашли простор иза линије за два поена и погодили шут вриједан пласмана у финале, за коначних 20:19.

Тако је Србија послије велике борбе остала без прилике да се бори за злато, док је Летонија изборила мјесто у финалу Свјетског првенства, преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

баскеташи Србије

Баскет

Србија

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