Откривено: Лажни профил објавио фотографију Саве Минића

Аутор:АТВ редакција
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Након што се на друштвеним мрежама појавила фотографија предсједника Владе Републике Српске Саве Минића, и због ријечи "шмекер" у опису фотографије дигла прашина у федералним медијима, откривено је да је објава постављена од стране фан странице.
О читавој ситуацији огласио се Вук Ступар, савјетник за односе са медијима у Кабинету предсједника Владе Републике Српске.
"Премијер свакако јесте шмекер али то никада није објављено на личним профилима Саве Минића, што тврдим јер сам њихов администратор. Након хајке сарајевских портала открили смо да је ријеч о фан страници", написао је на Вук на друштвеној мрежи Икс.
Нагласио је да је скриншот фотографије исјечен да би се сакрило да премијер са страницом нема никакве везе.
Премијер свакако јесте шмекер али то никада није објављено на личним профилима Саве Минића, што тврдим јер сам њихов администратор. Након хајке сарајевских портала открили смо да је ријеч о фан страници, а скриншот је кропован да би се сакрило да премијер с њом нема никакве везе.— Вук Ступар (@stuparvuk98) July 18, 2026
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