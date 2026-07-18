"Основати Међународну комисију за истраживање страдања Срба и Бошњака"

Аутор:Марко Гаврић
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Србија треба да оснује Међународну комисију за истраживање страдања Срба и Бошњака у сребреничкој регији од 1992. до 1995. године, јасан је предсједник Савеза Срба из региона, Миодраг Линта.
Како каже, један од кључних задатака комисије би био да се тачно утврди колико је Бошњака стријељано након што су заробљени, а колико је њих погинуло у борби са Војском Републике Српске.
"Међународна комисија Републике Српске је јасно утврдила да се ради о мањини бошњачких бораца који су стрељани, а већина је погинула у борбама. Ова би комисија имала један од тих задатака и наравно сви се слажемо да сви злочини морају бити осуђени", рекао је Миодраг Линта, предсједник Савеза Срба из региона.
Подршка иницијативи стиже од Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
"Српски народ није геноцидан и знамо ако су Грајф и остали стручњаци доказали оно што друга страна негодује, вјерујемо да би поново уз помоћ стручњака из Србије, ту би требало укључити и историчаре из Републике Српске, да би поново резултат био исти", рекао је Бранимир Којић,предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице
Уколико Србија донесе одлуку о формирању такве комисије, важно је да у њеном раду буду заступљени и представници Републике Српске и БиХ, кажу из Организација проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата.
"Да се покуша на један потпуно непристрасан и праведан начин установити шта се то заиста догађало јер би се кроз тај извјештај и таква истраживања утврдило да су жртве постојале на страни свих народа који су живјели у БиХ, да су сви на одређеним просторима страдали и да све те жртве морају да имају исти приступ", рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
"То треба актуелизовати и да то треба на сва звона подићи и да се напокон стави тачка и да се напокон види ко је агресор, а ко је жртва , ко је страдао, ко је чинио злочине", рекао је Анђелко Носовић, предсједник Савеза логораша Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске je у априлу 2024. године усвојила Извјештај и закључке Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији која је констатовала да се у Сребреници у јулу 1995. године није десио геноцид.
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