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Планине око Вишеграда - нетакнуто благо Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 14:10

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Вишеград
Фото: АТВ

Планине око Вишеграда из године у годину окупљају све више љубитеља природе и активног одмора.

Колико је развијено планинарство у овом крају, које активности организују и какви су планови за будућност, сазнали смо од Братислава Бате Антића, предсједника Планинарског друштва Столац у Вишеграду.

Како нам је Бата рекао, највећи понос је Столац - највиши врх масива Таре у БиХ.

И то је само једна од љепота коју ове планине пружају љубитељима природе.

Више активностима и осталом благу које се крије у овом предјелу Републике Српске погледајте у видео прилогу.

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Тагови :

Вишеград

планинари

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