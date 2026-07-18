Планине око Вишеграда - нетакнуто благо Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Планине око Вишеграда из године у годину окупљају све више љубитеља природе и активног одмора.
Колико је развијено планинарство у овом крају, које активности организују и какви су планови за будућност, сазнали смо од Братислава Бате Антића, предсједника Планинарског друштва Столац у Вишеграду.
Како нам је Бата рекао, највећи понос је Столац - највиши врх масива Таре у БиХ.
И то је само једна од љепота коју ове планине пружају љубитељима природе.
Више активностима и осталом благу које се крије у овом предјелу Републике Српске погледајте у видео прилогу.
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