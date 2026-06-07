Logo
Large banner

Како изгубити килограме без пуно труда?

Аутор:

АТВ
07.06.2026 18:54

Коментари:

0
вага
Фото: Pexels

Губитак сувишних килограма често се доживљава као дуготрајан и захтјеван процес, али одређене свакодневне навике могу га учинити знатно једноставнијим.

Мали кораци

Умјесто наглих промјена и ригорозних дијета, много је важније усвојити мале кораке које је могуће одржавати на дуже стазе.

Улица Ивана Кукуљевића

Бања Лука

Бањалучка улица мијења име

Савремени начин живота често подразумијева много времена проведеног сједећи, било на послу, код куће или пред екранима. Такве навике могу допринијети постепеном повећању тјелесне тежине, посебно ако нису праћене редовном физичком активношћу и уравнотеженом исхраном.

Једна од најједноставнијих промјена коју можете увести јесте повећање уноса воде током дана. Замјена газираних и заслађених напитака водом може помоћи у смањењу дневног уноса калорија. Како би вода била укуснија, можете јој додати кришке лимуна, лимете или неколико листића менте.

Значај кретања

За успјешније мршављење корисно је и свакодневно кретање. Није неопходно проводити сате у теретани јер и краћа физичка активност може имати позитиван учинак. Брза шетња, вожња бицикла или лагане вјежбе код куће могу помоћи да тијело троши више енергије током дана.

илу-вода-03032026

Наука и технологија

АИ би у наредним годинама могла постати највећи потрошач воде на свијету?

Поред тога, препоручује се да на јеловнику буде више воћа, поврћа и других нутритивно вриједних намирница, док би унос хране богате шећером и засићеним мастима требало постепено смањивати. Такав приступ може допринијети бољој контроли апетита и стварању здравијих прехрамбених навика.

Степенице умјесто лифта

Особама које тешко проналазе вријеме за вјежбање могу користити мале промјене у свакодневној рутини. Кориштење степеница умјесто лифта, краће шетње током паузе или активније обављање кућних послова једноставни су начини да се повећа ниво кретања без већих одрицања.

Саша Стојаковић

Сцена

Бањалучанин Саша Стојаковић у полуфиналу Звезда Гранда

Најважније је пронаћи навике које одговарају властитом начину живота. Досљедност и постепене промјене често дају боље резултате од краткорочних и захтјевних планова, а управо такав приступ може помоћи да мршављење буде успјешније и дугорочно одрживо, преноси Дан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мршављење

ходање

здравље

Губитак килограма

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Покушао да прокријумчари више од 60 гмизаваца испод одјеће: Ево колику казну затвора је добио

2 ч

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Сцена

Зорица Брунцлик открила да нема мобилни телефон

3 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Хроника

Бх. држављанка годинама примала новац из Аустрије, а живјела у БиХ: Сада мора да врати 60.000 КМ

3 ч

0
ГП Козарска Дубица

Друштво

Сатима у колони: Колапс на границама са свим државама са којима БиХ граничи

3 ч

0

Више из рубрике

Риба посна трпеза

Савјети

Уз ове трикове риба се неће лијепити за тигањ приликом пржења

7 ч

0
Невријеме бура море

Савјети

Стручњаци упозорили на велику опасност: Зашто није добро пливати у мору током невремена?

1 д

0
Маслиново уље у здјелици

Савјети

Кувари открили трик: Како препознати право маслиново уље?

1 д

0
Додајте овај зачин у воду за чишћење подова: Паркет се цакли, а кућа мирише данима

Савјети

Додајте овај зачин у воду за чишћење подова: Паркет се цакли, а кућа мирише данима

1 д

0

  • Најновије

20

29

Униформе пред вратима бањалучких школа

20

22

''ПСС-у смета да Пискавица добије вртић''

19

54

Зверев након велике муке дошао до историјског трофеја

19

51

Обиљежавање 34. годишњице Лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске у Српцу

19

42

Огласила се полиција о новој пуцњави у БиХ: Више особа у болници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner