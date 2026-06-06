Стручњаци упозорили на велику опасност: Зашто није добро пливати у мору током невремена?

Аутор:АТВ
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Боравак у води током олује носи велики ризик од удара грома. Сазнајте како да препознате опасност, примјените правило “30-30” и заштитите се уз званичне препоруке СЗО.
Љетовање, купање и сунчање су синоним за уживање, али вријеме на отвореним воденим површинама може се изненада промијенити и постати опасно. Олује са грмљавином и муњама представљају озбиљан ризик за купаче – вода је одличан проводник електрицитета, а људско тијело у води постаје изузетно рањиво.
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Зато је важно знати како да се заштитите. У тексту преносимо препоруке Свјетске здравствене организације о понашању током олује, прилагођене тако да буду јасне и примјенљиве у пракси.
Правовремено препознавање лоших временских услова може спријечити опасне ситуације.
Обратите пажњу на сљедеће знаке:
-Појава тамних облака на хоризонту
-Нагла промјена смјера и јачине ветра
-Муње које се виде чак и на великој удаљености
-Правило 30 секунди: Ако прође мање од 30 секунди између бљеска муње и звука грмљавине, олуја је на мање од -10 километара удаљености и постоји озбиљна опасност.
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Боравак у мору, базену, језеру или ријеци током олује је изузетно ризичан. Уколико примијетите знаке приближавања невремена или чујете први гром, одмах изађите из воде.
-Напустите воду без одлагања
-Удаљите се најмање 30 метара од обале
-Избјегавајте стајање на мокром пијеску, стијенама и другим влажним површинама у близини воде
-Не додирујте металне објекте као што су сунцобрани, тушеви, чамци, весла или ограде
Најбезбједнија склоништа током грмљавине су:
-Затворене зграде са уземљењем
-Затворена метална возила са затвореним прозорима (без додиривања металних дијелова изнутра), јер дјелују као Фарадејев кавез
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-Испод дрвећа – опасност од директног или бочног удара грома
-Под сунцобранима, тендама и шаторима без заштите од удара грома
-У малим дрвеним кабинама које немају одговарајуће уземљење
Чак и када се олуја визуелно смири, опасност може да потраје. Муње се понекад јављају и након што главни талас олује прође.
Правило „30-30“: Сачекајте најмање 30 минута од посљедњег звука грмљавине прије него што се вратите у воду.
Превенција је кључ безбједности. Прије него што кренете на плажу или било коју активност на води, имајте у виду сљедеће:
-Пратите временску прогнозу за подручје у којем боравите
-Обратите пажњу на упозорења спасилаца и надлежних служби
-Поштујте сигнализацију и ознаке на плажи – црвена застава и визуелна/звучна упозорења указују на забрану купања
-Не игноришите реакције других – ако се сви повлаче из воде, постоји разлог за то
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Током олује са грмљавином или појаве муња у близини, сви купачи морају одмах напустити воду, удаљити се од обале и потражити сигурно, затворено склониште најмање 30 минута након посљедњег звука грмљавине.
Ове смјернице нису само савјет, већ конкретна правила понашања која могу сачувати ваш живот и животе ваших ближњих. Вода у комбинацији са електричним пражњењем изузетно је опасна, а брзина реакције често прави разлику између безбједног одмора и потенцијалне трагедије, преноси “Мондо”.
Ако планирате љетовање на мору, језеру или ријеци – упознајте се с овим правилима и поштујте их. Безбједност увијек мора бити на првом мјесту.
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