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На вјенчању настао мук када је мајка узела микрофон: Изговорила највећу увреду за младенце

Аутор:

АТВ
06.06.2026 17:08

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Младожења ставља прстен младој на вјенчању.
Фото: Pexels

Мајке и ћерке често носе сложене односе кроз цијели живот. Неке ране остану скривене годинама, а онда испливају на површину баш онда када се најмање очекује. За Софију, тај тренутак догодио се на сопственом вјенчању, пред десетинама гостију.

Годинама је покушавала да пронађе заједнички језик са мајком. Њихов однос никада није био једноставан. Мајка је имала мишљење о свему - о њеном послу, пријатељима, мјесту гдје живи и животним одлукама које је доносила. Своје искуство подијелила је са порталом "Бригхт Сиде" у нади да наиђе на савјет.

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Када се вјерила, очекивала је нове несугласице. Међутим, чинило се да се овог пута нешто промијенило.

Помагала јој је око организације вјенчања, била уз њу док је бирала вјенчаницу и чак пустила сузу када ју је први пут видјела обучену као младу. Софија је повјеровала да је пред њима нови почетак.

Говор који је шокирао све госте

На сам дан вјенчања мајка је замолила да одржи здравицу. Софија није ни тренутка оклијевала. Била је дирнута том жељом и са задовољством је пристала.

Пред око осамдесет званица, њена мајка је устала, куцнула чашом и сачекала да се сала утиша.

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Док је младожења стајао поред Софије, мајка се осмехнула, подигла чашу и изговорила реченицу која је све оставила без текста:

"Дајем овом браку највише шест мјесеци."Потом се насмијала, као да је изговорила безазлену шалу. Међутим, нико други није био насмијан.

У сали је завладала потпуна тишина. Софија каже да је у том тренутку могла да чује музику из сусједне сале. Њен супруг је само стегао њену руку. Она му је узвратила осмијехом, а послије неколико непријатних секунди неко је почео стидљиво да аплаудира како би прекинуо нелагодну атмосферу.

Три дана је ћутала, а онда донијела одлуку

Иако ју је тај тренутак дубоко погодио, Софија није дозволила да јој поквари остатак вјенчања.

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Плесала је, сјекла торту и испратила госте као да се ништа није догодило. Тек три дана касније позвала је мајку.

Рекла јој је да јој је потребно вријеме и дистанца. Одговор који је добила додатно ју је заболио, јер мајка није ни покушала да се извини.

Умјесто тога, рекла је да је само била искрена.

"Ако те заиста воли, доказао би то," поручила јој је.

Ни трага кајању. Ни једне једине ријечи извињења.

Четири месеца без контакта

Од тог разговора прошла су четири мјесеца, а за то вријеме нису проговориле ни ријеч. Софија признаје да је и даље повријеђена, али и да сваког јутра себи поставља исто питање.

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Да ли је заиста прекинула однос са мајком због само шест изговорених ријечи?

Њена сестра сматра да претјерује и да би требало да пређе преко свега. Супруг јој, с друге стране, пружа потпуну подршку и говори да је одлука искључиво њена.

Ипак, дилема остаје: Да ли је проблем у шест ријечи или у годинама које су им претходиле?

Софија вјерује да су те ријечи биле само врх леденог бријега. Иза њих стоје године критика, мијешања у њен живот и осјећај да никада није била довољно добра у мајчиним очима. Зато данас није сигурна да ли је повриједила само једна непријатна здравица или све оно што се годинама таложило између њих.

Многи сматрају да се породица мора праштати без обзира на све, док други вјерују да чак и најближи људи морају сносити одговорност за своје поступке.

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Ситуације попут ове немају једноставан одговор.

Некада једна реченица може да заболи више од година ћутања, посебно када је изговорена у тренутку који би требало да буде један од најсрећнијих у животу.

Софија данас не зна да ли ће икада обновити однос са мајком. Оно што зна јесте да је тог дана, пред свим гостима, осјетила да особа од које је очекивала подршку није била на њеној страни.

А понекад управо то највише заболи.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свадба

мајка

кћерка

вјенчање

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