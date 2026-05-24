Logo
Large banner

Ово име за дјевојчице је у посљедње вријеме све више популарно: ''Она која је весела и мила''

Аутор:

АТВ
24.05.2026 14:30

Коментари:

0
Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.
Фото: Polesie Toys/Pexels

Женско име које родитељи најчешће бирају за своју кћеркицу је симбол среће, љубави и плодности. Име Дуња је најпопуларније женско име у Србији у периоду од 2011. до 2022. године које су родитељи давали кћеркама, а то су показали подаци Републичког завода за статистику објављени у публикацији "Најчешћа имена и презимена" у марту ове године.

Кажу да свако име има неко значење и да даје особи која га носи одређене особине. Дуња је једно од најљепших женских имена, а односи се на дјевојчицу која се родила срећна и која ће кроз живот бити весела.

илу-прехлада-10122025

Регион

Објављено колико је у Хрватској људи умрло од сезонске грипе: Обољело више од 40.000 људи

Посљедњих година родитељи се све чешће одлучују да дјеци дају стара српска имена, умјесто модерних и необичних, али ако сте у потрази за именом за своју дјевојчицу која ће се родити ових дана, можда ће вам се Дуња допасти.

Весела и мила

Име Дуња је једно од најпопуларнијих имена у Србији за дјевојчице. Иако га многи повезују са јесењим периодом, име Дуња крије бројна значења, а нека од њих су: „она која је једра и мирисна као дуња“, „она која је весела и мила“; „она која је рођена када дуње цвјетају“; „она која доноси добре вијести“; „рођена на радост и весеље“.

Ратко Младић

Република Српска

Павковић: У Хагу суптилно убијају генерала Младића, породица да не одустаје од борбе

Воће дуња је симбол љубави, среће, плодности, памети, љепоте, постојаности и непролазности.

(Најжена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дјеца

Дјевојчица

Име

најљепша имена за дјевојчице

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се КК Црвена звезда: Ево ко мијења Обрадовића

Кошарка

Огласио се КК Црвена звезда: Ево ко мијења Обрадовића

3 ч

0
Грчка застава море љетовање

Свијет

Обратите пажњу ако путујете у Грчку са дјецом: Можете платити казну до 1.500 евра

3 ч

0
Миомир Кецмановић

Тенис

Кецмановић муњевито до другог кола Ролан Гароса

3 ч

0
Сједница главног одбор Народне партије Српске (НПС)

Република Српска

НПС потврдио коалицију: Јединство је кључ за снажну Републику Српску

3 ч

0

Више из рубрике

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

Породица

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20 ч

1
Значајна церемонија крштења са бебом коју држе чланови породице у црквеном окружењу.

Породица

Кум није дугме: Зашто кумство не ваља одбијати?

2 д

0
Отац држи говор на кћеркиној свадби

Породица

''Кад отац прича из срца, сви ћуте'': Људи у сузама због емотивног говора оца на кћеркиној свадби

6 д

0
породица родитењи и дјеца

Породица

Једини родитељски савјети који су вам потребни

6 д

0

  • Најновије

17

15

Ови пензионери у Српској би могли добити једнократну помоћ

17

15

Тежак удес у Црној Гори: Погинуо мушкарац (23) из Велике Британије

17

08

Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича

17

07

Пољопривредник из Бијељине Здравко Перић направио покретни кокошињац

17

02

Трамвај искочио из шина након судара са полицијским аутомобилом: Хаос у Загребу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner