Ово име за дјевојчице је у посљедње вријеме све више популарно: ''Она која је весела и мила''

Женско име које родитељи најчешће бирају за своју кћеркицу је симбол среће, љубави и плодности. Име Дуња је најпопуларније женско име у Србији у периоду од 2011. до 2022. године које су родитељи давали кћеркама, а то су показали подаци Републичког завода за статистику објављени у публикацији "Најчешћа имена и презимена" у марту ове године.
Кажу да свако име има неко значење и да даје особи која га носи одређене особине. Дуња је једно од најљепших женских имена, а односи се на дјевојчицу која се родила срећна и која ће кроз живот бити весела.
Посљедњих година родитељи се све чешће одлучују да дјеци дају стара српска имена, умјесто модерних и необичних, али ако сте у потрази за именом за своју дјевојчицу која ће се родити ових дана, можда ће вам се Дуња допасти.
Име Дуња је једно од најпопуларнијих имена у Србији за дјевојчице. Иако га многи повезују са јесењим периодом, име Дуња крије бројна значења, а нека од њих су: „она која је једра и мирисна као дуња“, „она која је весела и мила“; „она која је рођена када дуње цвјетају“; „она која доноси добре вијести“; „рођена на радост и весеље“.
Воће дуња је симбол љубави, среће, плодности, памети, љепоте, постојаности и непролазности.
(Најжена)
