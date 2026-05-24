Кецмановић муњевито до другог кола Ролан Гароса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у друго коло Ролан Гароса, пошто је на старту турнира убједљиво савладао Мађара Фабијана Марошана.
Кецмановић је славио резултатом 3:0 (7:6, 6:3, 6:4) послије нешто више од два и по сата игре.
Здравље
Направио 100.000 корака за дан, па открио шта се десило са његовим тијелом
Иако резултат дјелује убједљиво, почетак није наговјештавао овакав расплет. Кецмановић је веома лоше отворио дуел и изгубио прва три гема, док је Мађар дјеловао сигурније и агресивније.
Међутим, када је Миша ухватио ритам – све се промијенило!
Српски тенисер је средином првог сета вратио брејк, успио да уведе дуел у тај-брејк, а тамо је буквално почистио ривала. Кецмановић је повео са огромних 5:0, када је услиједио неочекиван прекид јер је једној навијачици позлило због велике врућине у Паризу.
Занимљивости
Урнебесна туча два зеца до суза насмијала регион
Драма на трибинама није пореметила Србина.
Послије краће паузе Миша се вратио потпуно фокусиран и завршио тај-брејк са бруталних 7:0, чиме је практично сломио отпор Мађара.
Други сет донио је праву доминацију српског тенисера. Кецмановић је експресно стигао до чак 5:0 и дјеловало је да ће ривал доживјети потпуни дебакл. Ипак, Марошан је успио да врати један брејк и озбиљно запријети, али је српски ас остао смирен у кључним тренуцима и успио да одбије налет противника.
У трећем сету виђена је нова потврда Мишине зрелости. Један брејк био је довољан да потпуно контролише ситуацију и рутински приведе меч крају за пласман међу 64 најбоља у Паризу.
Свијет
Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве
Кецмановић је тако на сјајан начин започео поход на Ролан Гаросу, а у наредној рунди чека га дуел против бољег из окршаја Ечевери - Боржеш.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму