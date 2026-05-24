Кецмановић муњевито до другог кола Ролан Гароса

24.05.2026 13:56

Миомир Кецмановић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у друго коло Ролан Гароса, пошто је на старту турнира убједљиво савладао Мађара Фабијана Марошана.

Кецмановић је славио резултатом 3:0 (7:6, 6:3, 6:4) послије нешто више од два и по сата игре.

Иако резултат дјелује убједљиво, почетак није наговјештавао овакав расплет. Кецмановић је веома лоше отворио дуел и изгубио прва три гема, док је Мађар дјеловао сигурније и агресивније.

Међутим, када је Миша ухватио ритам – све се промијенило!

Српски тенисер је средином првог сета вратио брејк, успио да уведе дуел у тај-брејк, а тамо је буквално почистио ривала. Кецмановић је повео са огромних 5:0, када је услиједио неочекиван прекид јер је једној навијачици позлило због велике врућине у Паризу.

Драма на трибинама није пореметила Србина.

Послије краће паузе Миша се вратио потпуно фокусиран и завршио тај-брејк са бруталних 7:0, чиме је практично сломио отпор Мађара.

Други сет донио је праву доминацију српског тенисера. Кецмановић је експресно стигао до чак 5:0 и дјеловало је да ће ривал доживјети потпуни дебакл. Ипак, Марошан је успио да врати један брејк и озбиљно запријети, али је српски ас остао смирен у кључним тренуцима и успио да одбије налет противника.

У трећем сету виђена је нова потврда Мишине зрелости. Један брејк био је довољан да потпуно контролише ситуацију и рутински приведе меч крају за пласман међу 64 најбоља у Паризу.

Кецмановић је тако на сјајан начин започео поход на Ролан Гаросу, а у наредној рунди чека га дуел против бољег из окршаја Ечевери - Боржеш.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

