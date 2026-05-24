Направио 100.000 корака за дан, па открио шта се десило са његовим тијелом

Већина нас је задовољна ако успије да направи 10.000 корака дневно, али један јутјубер је одлучио да подигне ниво и "дода још једну нулу".
Ходање и трчање су тренутно веома популарни, посебно откако људи имају могућност да снимају себе док то раде или да каче "Страва" обавјештења о својим невјероватно дугим трчањима. Не може се баш замјерити креаторима садржаја када су често управо бизарне идеје оне које најбоље пролазе, а то понекад значи излагање сопственог тијела паклу зарад прегледа, пише ЛадБибле.
"Тхе Хардест Геезер" је одлучио да претрчи целу Африку током више месеци, што је очигледно био луд изазов, али његов колега креатор Џек Маси Велш је одлучио да своју патњу сабије у само један дан.
Његов циљ је био да направи 100.000 корака, и као што можете да замислите, његово тијело није било баш срећно због тога.
Док ходање више од 20.000 корака док истражујете страни град на одмору, по лијепом времену, са сладоледом у руци, може звучати дивно, урадити пет пута толико у Енглеској је довољно да свакоме огади ходање.
Велш, који има више од 700.000 пратилаца на платформи за дијељење видео садржаја, већ је успио да направи 250.000 корака у току једне недјеље, што је довело до неких "изненађујућих" промјена у његовој физичкој форми, али очигледно није био задовољан само тиме. Током 2025. године кренуо је у 6 ујутру са циљем да у једном дану достигне шестоцифрен број, и подијелио је бруталан утицај који је то имало на њега.
Почео је да се жали када је достигао 25.000 корака.
"Почињу мало да ме боле леђа, болови у чланцима су се мало погоршали, али је и даље некако у реду. Мислим да ћемо бити добро, али већ то осјећам. Умор дефинитивно почиње да се јавља", рекао је младић.
Бол је за Велша тек почињао, а након 75.000 корака дјеловало је да завршетак изазова неће бити лак.
"Стопала су ме бољела још од око 20.000 корака, али посљедњих 15.000 корака су били најтежи. Стопала су ме баш бољела и сваки корак је болио. Мислим да су ми чланци отекли, па су ми ципеле биле мање удобне", рекао је младић.
Ипак, коначно је успио да заврши изазов након невјероватних 15 сати, 28 минута и 22 секунде готово непрекидног ходања, што није баш како већина нас проводи слободан дан.
"Био сам толико исцрпљен да нисам могао ни да се попнем уз узбрдицу да се вратим до аута. Када смо стигли кући, скидање ципела је свакако било изазов", навео је младић.
