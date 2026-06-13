Моторијада у Требињу окупила 5.000 бајкера

Аутор:АТВ
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Километарска колона мотоциклиста продефиловала је вечерас требињским улицама у оквиру 26. Међународног мото-скупа у којем ове године учествује рекордних 5.000 бајкера из региона и европских земаља.
Након дефилеа у кампу моторијаде уприличене су традиционалне мото-игре, а у музичком дијелу програма вечерас наступа европски познат АЦ/ДИ трибјут бенд, који доноси АЦ/ДЦ звук, а као предгрупа домаћи "Кругови у житу", преноси Срна.
Прије дефилеа је градоначелник Мирко Ћурић организовао пријем за учеснике Мото- скупа у Требињу и том приликом истакао да је у питању изузетно важна манифестација за град и да ће организатори увијек имати подршку Градске управе.
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Организатор је Мото-клуб "ТНТ", уз подршку града Требиња и требињске Туристичке организације.
Члан Мото-клуба "ТНТ" Требиње Мики Муратовић рекао је да ове године на моторијади очекују рекордних 5.000 мотоциклиста.
Апеловао је да бајкери буду опрезни, да све прође како треба и да сви из Требиња понесу лијепе успомене.
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