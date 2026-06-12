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Приједор добија нови изглед: 1,2 милиона КМ за шеталиште уз Сану

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:46

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Приједор - радови на путу.
Фото: АТВ

Град Приједор финансираће са 1.185.822 КМ реконструкцију шеталишта уз десну обалу Сане и изградњу парапетних зидова за одбрану од поплава, саопштила је Градска управа.

Од укупне инвестиције, Рудник "Арселор Митал Приједор" донирао је граду пола милиона КМ када су у марту прошле године поплаве задесиле Приједор, а 700.000 КМ је из градског буџета.

За извођача радова изабрана је фирма "Приједорпутеви" која је понудила нижу цијену од друга два учесника тендера - фирме "Радис" из Источног Сарајева и приједорске фирме "Нискоградња Марјановић".

Рок за извођење радова је 240 календарских дана.

Град Приједор финансираће са 70.000 КМ асфалтирање путева у насељима Чараково и Чејреци, а рок за извођење ових радова је 60 календарских дана.

За асфалтирање пута у засеоку Реџићи у мјесној заједници Чараково за извођача радова изабрана је фирма "Ганић" Сански Мост која је са цијеном од 39.835 КМ са ПДВ-ом била повољнија од другог понуђача, приједорске "Нискоградње Марјановић".

За асфалтирање дијела улице Чејречки пут за извођача радова изабрана је фирма "Нискоградња Марјановић" Приједор која је са цијеном од 29.835 КМ била повољнија од другог понуђача, фирме "Ганић" Сански Мост.

На оба тендера за асфалтирање трећи учесник била је фирма "Приједорпутеви", али су њихове понуде оцијењене као неприхватљиве јер је цијена прамашила планирана средства.

(Срна)

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Тагови :

Приједор

Ријека Сана

Поплаве

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