Доналд Трамп: Побиједили смо

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Сједињене Америчке Државе добиле рат у Ирану и да им за то није била потребна помоћ Европе.
Он је то рекао за италијански "Ла7 Омнибус", на питање шта би поручио лидерима групе Г7, укључујући Италију и Француску, а у вези са изостанку подршке у вези управљања кризе са Техераном.
"Побиједили смо у рату у Ирану, није нам била потребна помоћ Европе. Њихова помоћ је била небитна", рекао је Трамп.
Трамп је у четвртак рекао да очекује да у наредним данима буде потписан споразум са Ираном, да су “документи близу коначних облика”, као и да та церемонија може да се одржи “негдје у Европи” и да ће јој присуствовати потпредсједник САД Џеј Ди Венс.
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