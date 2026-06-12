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Доналд Трамп: Побиједили смо

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:36

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Сједињене Америчке Државе добиле рат у Ирану и да им за то није била потребна помоћ Европе.

Он је то рекао за италијански "Ла7 Омнибус", на питање шта би поручио лидерима групе Г7, укључујући Италију и Француску, а у вези са изостанку подршке у вези управљања кризе са Техераном.

"Побиједили смо у рату у Ирану, није нам била потребна помоћ Европе. Њихова помоћ је била небитна", рекао је Трамп.

Трамп је у четвртак рекао да очекује да у наредним данима буде потписан споразум са Ираном, да су “документи близу коначних облика”, као и да та церемонија може да се одржи “негдје у Европи” и да ће јој присуствовати потпредсједник САД Џеј Ди Венс.

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