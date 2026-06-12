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Почетак радова на изградњи дионице аутопута Бијељина - Брчко

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:16

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У Великој Обарској код Бијељине почиње изградња дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.
Фото: АТВ

У Великој Обарској код Бијељине почиње изградња дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.

Свечаности у Великој Обарској код Бијељине присуствују премијер Републике Српске Саво Минић, министри у Влади Српске, кинески амбасадор у БиХ Ли Фан, замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, те предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Присутни су и вршилац дужности директора предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић, те замјеник генералног директора компаније "Чајна оверсиз енџениринг груп" Ванг Хонгминг.

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Радове ће изводити компанија "Чајна оверсајз груп", уз финансијску подршку водећих кинеских банака. Уговор је потписан крајем прошле године, а вриједност пројекта је 274 милиона марака без ПДВ-а. Рок изградње је три године. Почетку радова присуствоваће и премијер Саво Минић.

Уговор о изградњи ове дионице потписан је у фебруару 2023. а финансијски дефинисан прошле године и представља шести велики инфраструктурни пројекат који у Републици Српској реализују компаније из Кине.

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Тагови :

Бијељина-Брчко

Аутопутеви Републике Српске

Радован Вишковић

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