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Говедарица најавио подношење кривичне пријаве против Милоша Шкиљевића

Аутор:

АТВ
12.06.2026 10:08

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Начелник општине Гацко Вукота Говедарица
Фото: Општина Гацко

Начелник општине Гацко Вукота Говедарица најавио је подношење кривичне пријаве против в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Милоша Шкиљевића због, како је навео, постоји основ сумње у неправилности приликом обављања функције, али и вођења евиденције о присуству на радном мјесту.

Говедарица тврди да је, након провјере информација које су му достављене, дошао до сазнања да Шкиљевић истовремено обавља послове у Републици Српској и Србији, због чега је затражио да надлежни органи испитају све околности случаја.

"Милош Шкиљевић који у нашем граду обавља функцију в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад истовремено посједује приватну фирму „Магнитуда градња“ са сједиштем у улици Булевар ослобођења број 8 у Новом Саду, те истовремено обавља и једну и другу позицију у двије државе. То уједно значи и да Шкиљевић лажира сопствену евиденцију о присуству на радном мјесту и радном времену у Центру за социјални рад злоупотребљавајући свој службени положај", рекао је Говедарица и додао:

"Свакако, напомињем да сам јуче лично био у посјети ЈУ Центар за социјални рад гдје сам се увјерио да в.д. директор Шкиљевић није био на послу, односно да у јуну мјесецу нити један дан није обављао своје радне задатке нити му је за овај период уредно попуњена шихта, односно није попуњен евиденциони образац о присуству на радном мјесту."

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Тагови :

Милош Шкиљевић

Вукота Говедарица

Кривична пријава

Гацко

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