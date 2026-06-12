Говедарица најавио подношење кривичне пријаве против Милоша Шкиљевића

Аутор:АТВ
Коментари:1
Начелник општине Гацко Вукота Говедарица најавио је подношење кривичне пријаве против в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Милоша Шкиљевића због, како је навео, постоји основ сумње у неправилности приликом обављања функције, али и вођења евиденције о присуству на радном мјесту.
Говедарица тврди да је, након провјере информација које су му достављене, дошао до сазнања да Шкиљевић истовремено обавља послове у Републици Српској и Србији, због чега је затражио да надлежни органи испитају све околности случаја.
"Милош Шкиљевић који у нашем граду обавља функцију в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад истовремено посједује приватну фирму „Магнитуда градња“ са сједиштем у улици Булевар ослобођења број 8 у Новом Саду, те истовремено обавља и једну и другу позицију у двије државе. То уједно значи и да Шкиљевић лажира сопствену евиденцију о присуству на радном мјесту и радном времену у Центру за социјални рад злоупотребљавајући свој службени положај", рекао је Говедарица и додао:
"Свакако, напомињем да сам јуче лично био у посјети ЈУ Центар за социјални рад гдје сам се увјерио да в.д. директор Шкиљевић није био на послу, односно да у јуну мјесецу нити један дан није обављао своје радне задатке нити му је за овај период уредно попуњена шихта, односно није попуњен евиденциони образац о присуству на радном мјесту."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Србија
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
16 ч15
Република Српска
18 ч0
Република Српска
18 ч0
Република Српска
18 ч5
Најновије
14
11
14
07
13
52
13
50
13
43
Тренутно на програму