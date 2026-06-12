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НАТО смањује број војника КФОР-а на Косову и Метохији

Аутор:

АТВ
12.06.2026 09:45

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Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

НАТО је саопштио да је безбједносна ситуација на Косову и Метохији стабилна, што омогућава прилагођавање и оптимизацију мисије КФОР-а, укључујући постепено смањење и реорганизацију присуства током наредне године.

Према саопштењу Алијансе, прилагођавање снага биће спровођено постепено, у складу са националним ротацијама и процјенама стања на терену, уз могућност измјене одлуке уколико дође до погоршања безбједносне ситуације.

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НАТО наводи да је од јануара обустављено распоређивање резервних снага у оквиру КФОР-а, након више од двије године континуираних ротација додатних појачања.

У саопштењу се подсјећа да се распоред КФОР-а од 1999. године редовно прилагођава у складу са промјенама безбједносних прилика на терену, како би мисија остала оперативно ефикасна и у потпуности усклађена са својим мандатом.

НАТО неће дозволити безбједносни вакуум

Врховни командант савезничких снага за Европу, амерички генерал Алексус Гринкевич, поручио је да је посвећеност НАТО-а безбједности на Косову и Метохији допринијела већој стабилности.

– Тренутни услови омогућавају оптимизацију величине и распореда мисије КФОР-а – навео је Гринкевич.

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Он је нагласио да НАТО остаје у потпуности посвећен Западном Балкану и поручио да Алијанса неће дозволити стварање било каквог безбједносног вакуума у региону.

Подршка дијалогу Београда и Приштине

У саопштењу се истиче да НАТО наставља да подржава дијалог Београда и Приштине под покровитељством Европске уније, те позива обје стране да се активније ангажују на рјешавању преосталих отворених питања, преноси Глас Српске.

Из Алијансе наглашавају да је постизање рјешења које поштује права свих заједница од кључног значаја за трајну безбједност на Косову и Метохији, али и за стабилност читавог региона.

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Тагови :

Косово и Метохија

Приштина

КФОР

НАТО

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