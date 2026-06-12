Мајка убила троје дјеце тракама за вјежбање: Трагедија у Масачустесу, отац затекао језив призор

Аутор:АТВ
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Мајка из Масачусетса, Линдзи Кленси, показала је "екстремну суровост и бруталност" када је убила своје троје дјеце користећи траке за вјежбање, тврде тужиоци у четвртак.
Докази са мјеста догађаја, укључујући чињеницу да је њен супруг Патрик Кленси могао брзо да скине траке са врата дјеце након што их је пронашао мртве у њиховој кући у Даксберију 24. јануара 2023, указују, према тужиоцима, да су убиства била насилна и намјерна, пише Њујорк Пост.
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Патрик је био на телефону са диспечером хитне службе када је у подруму пронашао Кору (5), Досона (3) и осмомјесечног Калана, а док је полиција силазила низ степенице, кроз сузе је викао: "Она је убила дјецу!", наводи се у судским документима из прошле недјеље.
Патрик је пронашао дјецу, свако са траком за вјежбање око врата, али када су први спасиоци стигли у подрум, "свака трака је лежала поред сваког дјетета", наводи се у документима.
"Кратко вријеме између проналаска сваког дјетета и чињенице да је господин Кленси могао тако брзо да уклони сваку траку" сугерише да теорија да је Линдзи могла да завеже траке у чвор и оде није могућа, тврде тужиоци.
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Умјесто тога, докази, према њиховим наводима, указују да је "она ручно затезала траке око врата сваког дјетета док нису преминула", што показује "свјесност њених поступака и њихову екстремну суровост и бруталност", стоји у судским документима.
Тужиоци су изнијели ове доказе док су покушавали да обезбиједе да се Патриков позив хитној служби уврсти у суђење у јулу, тврдећи да је то кључни доказ у њиховом случају, преноси Цоурт ТВ.
Адвокат Линдзи Кленси, 35-годишње бивше медицинске сестре, изјавио је да одбрана не планира да оспорава да је она извршила убиства, већ да ће тврдити да је била прекомјерно медикаментирана и да је патила од тешке постпорођајне психозе у том тренутку.
Она планира да од пороте тражи да је прогласи невином због неурачунљивости.
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И Линдзи и Патрик су поднијели тужбе против љекара који су је лијечили, тврдећи да нису правилно дијагностиковали њено стање и да су јој прописали погрешну терапију.
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