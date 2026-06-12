Иранци покушали напасти бродове у Ормуском мореузу: Америка оборила два дрона

Аутор:АТВ
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Америчке снаге обориле су два иранска дрона који су наводно покушали да нападну трговачке бродове у Ормуском мореузу, јавља "Фокс њуз", позивајући се на високог неименованог званичника Пентагона.
"Изгледа да је Иран покушао да нападне комерцијалне бродове који су пролазили кроз Ормуски мореуз. Америчке снаге су обориле два иранска борбена дрона, а саобраћај кроз мореуз се наставља", навео је извор.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је синоћ да су све стране, укључујући Израел, постигле договор о завршним тачкама мировног споразума Сједињених Држава и Ирана, који би могао да буде финализован у наредних неколико дана.
Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи потврдио је да су договорене главне тачке меморандума о разумијевању са САД.
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Новински портал "Аксиос", позивајући се на неименоване изворе, објавио је да је иранска страна већ одобрила споразум на високом нивоу и да се чека одобрење врховног вође Моџтабе Хамнеија.
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