НАСА снимила ''чудовиште'' које се креће према Европи

Аутор:АТВ
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У Тихом океану појавила се огромна маса топле воде широка стотинама миља, а стручњаци упозоравају да је ријеч о јасном знаку предстојећег климатског феномена познатог као Супер Ел Нињо.
Према званичним подацима које је објавила НАСА, сателити су регистровали ову аномалију близу обале Јужне Америке.
"Таласи повишеног и топлијег нивоа воде помјерају се ка истоку преко Тихог океана мјесецима прије него што се Ел Нињо званично манифестује. Неколико таквих таласа већ је уочено у сателитским подацима из 2026. године", саопштила је НАСА.
Ови алармантни подаци стижу са сателита Сентинел-6 Мајкл Фрајлих, који је НАСА лансирала 2020. године.
Ова свемирска летјелица на сваких десет дана детаљно мјери и мапира висину нивоа океана.
The 2026 El Nino is here, formally declared by NOAA. It's development is seen here in the sea surface temperature anomalies from December 2025 to June 2026. Uses images from NASA Worldview #ELNino #ElNino2026 pic.twitter.com/3PY1GF8mAi— YouStorm (@YouStormorg) June 11, 2026
У случају развоја Ел Ниња, њен примарни задатак је рано откривање и праћење такозваних топлих Келвинових таласа.
"При посматрању феномена Ел Нињо, НАСА користи сателите за праћење нивоа мора како би мониторисала масивне Келвинове таласе током њиховог проласка кроз Тихи океан. На тај начин биљежимо промјене у термодинамици океана на Земљи, побољшавамо прогнозе екстремних временских прилика и помажемо друштву да се благовремено припреми за потенцијалне опасности у обалским подручјима", изјавила је Нађа Виноградова Шифер из сједишта НАСА у Вашингтону.
Како објашњавају стручњаци, Ел Нињо се развија када се током неколико мјесеци формира више узастопних Келвинових таласа, усљед чега се топла вода акумулира уз обале Колумбије, Еквадора и Перуа.
Средином маја, ниво мора код обала Перуа био је за више од 15 центиметара виши од уобичајеног просјека, што свједочи о огромној енергији која се акумулира у океану.
"Иако је овогодишњи феномен почео нешто касније у поређењу са великим Ел Нињо таласима из 2015. и 1997. године, он већ почиње да их достиже. У наредном периоду видјећемо колико ће заправо бити снажан", додао је Џош Вилис из Лабораторије за млазни погон (ЈПЛ) у оквиру НАСА.
Истовремено, Свјетска метеоролошка организација упозорава да се са доласком Ел Ниња очекују изнадпросјечне температуре у готово свим дијеловима свијета. Најизраженији топлотни таласи прогнозирају се за Европу, сјеверну Африку, велики дио Азије, Централну Америку и Карибе, преноси "Б92".
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