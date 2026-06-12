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НАСА снимила ''чудовиште'' које се креће према Европи

Аутор:

АТВ
12.06.2026 08:37

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Земља
Фото: Pixabay/Placidplace

У Тихом океану појавила се огромна маса топле воде широка стотинама миља, а стручњаци упозоравају да је ријеч о јасном знаку предстојећег климатског феномена познатог као Супер Ел Нињо.

Према званичним подацима које је објавила НАСА, сателити су регистровали ову аномалију близу обале Јужне Америке.

"Таласи повишеног и топлијег нивоа воде помјерају се ка истоку преко Тихог океана мјесецима прије него што се Ел Нињо званично манифестује. Неколико таквих таласа већ је уочено у сателитским подацима из 2026. године", саопштила је НАСА.

Кључна улога сателита у праћењу аномалија

Ови алармантни подаци стижу са сателита Сентинел-6 Мајкл Фрајлих, који је НАСА лансирала 2020. године.

Ова свемирска летјелица на сваких десет дана детаљно мјери и мапира висину нивоа океана.

У случају развоја Ел Ниња, њен примарни задатак је рано откривање и праћење такозваних топлих Келвинових таласа.

"При посматрању феномена Ел Нињо, НАСА користи сателите за праћење нивоа мора како би мониторисала масивне Келвинове таласе током њиховог проласка кроз Тихи океан. На тај начин биљежимо промјене у термодинамици океана на Земљи, побољшавамо прогнозе екстремних временских прилика и помажемо друштву да се благовремено припреми за потенцијалне опасности у обалским подручјима", изјавила је Нађа Виноградова Шифер из сједишта НАСА у Вашингтону.

Алармантни скок нивоа мора у Јужној Америци

Како објашњавају стручњаци, Ел Нињо се развија када се током неколико мјесеци формира више узастопних Келвинових таласа, усљед чега се топла вода акумулира уз обале Колумбије, Еквадора и Перуа.

Средином маја, ниво мора код обала Перуа био је за више од 15 центиметара виши од уобичајеног просјека, што свједочи о огромној енергији која се акумулира у океану.

Европа и Азија на удару екстремних температура

"Иако је овогодишњи феномен почео нешто касније у поређењу са великим Ел Нињо таласима из 2015. и 1997. године, он већ почиње да их достиже. У наредном периоду видјећемо колико ће заправо бити снажан", додао је Џош Вилис из Лабораторије за млазни погон (ЈПЛ) у оквиру НАСА.

Истовремено, Свјетска метеоролошка организација упозорава да се са доласком Ел Ниња очекују изнадпросјечне температуре у готово свим дијеловима свијета. Најизраженији топлотни таласи прогнозирају се за Европу, сјеверну Африку, велики дио Азије, Централну Америку и Карибе, преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ел Нињо

Супер Ел Нињо

врућина

топлотни талас

НАСА

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