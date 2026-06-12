Дјевојчица упала у казан у ком се кувао џем

Аутор:АТВ
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Двогодишња дјевојчица из округа Тимиш у Румунији хитно је пребачена у болницу након што је упала у казан у којем је породица у дворишту куће кувала џем.
Дијете је добило медицинску помоћ, а полиција је отворила кривични предмет и покушава да утврди како се тачно догодио инцидент, пише Антена Обсерватор.
"Дана 10. јуна 2026. године, око 14.55 часова, полицајци Седме сеоске полицијске станице Лугој обавијештени су путем позива на број 112 да је двогодишња дјевојчица наводно упала у посуду која се користи за припрему хране, у којој се налазила врела течност, у дворишту једног објекта у месту Петроаса Маре. Полицајци су хитно изашли на лице мјеста, а након извршених провјера утврђено је да су наводи потврђени", саопштио је у четвртак ИПЈ Тимиш.
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Према наводима спасилаца, дијете је упало у казан у којем је породица кувала џем. Дјевојчица је превезена у болницу како би јој била указана медицинска помоћ, пише News.ro.
У овом случају отворен је кривични предмет због наношења тјелесних повреда из нехата, а истрага се наставља како би се утврдиле све околности под којима се инцидент догодио.
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