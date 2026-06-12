Азијска тржишта акција забољежила су данас снажан раст након нових сигнала о могућем мировном споразуму на Блиском истоку, док су цијене нафте пале на најнижи ниво у посљедња два мјесеца.

Цијена америчке сирове нафте WTI пала је за 1,2 одсто на 86,69 долара по барелу, након пада од 2,6 одсто претходног дана, преносе медији.

Бања Лука Улице и насеља која данас остају без струје

Нафта Брент појефтинила је за 1,1 одсто на 89,40 долара по барелу, послије готово тропроцентног пада током претходне трговинске сесије.

Најшири МСЦИ индекс азијско-пацифичких акција без Јапана порастао је за 3,2 одсто.

Јужнокорејски КОСПИ скочио је 7,4 одсто, јапански Никкеи 2,7 одсто, кинески ЦСИ300 један одсто, док је хонгконшки Ханг Сенг порастао 1,3 одсто.

Раст је забиљежен и на Волстриту, где су сва три главна индекса остварила највеће дневне добитке од априла.

БиХ Велике промјене на граници: Мање чекања за бх. превознике

Технолошки индекс Насдак порастао је 2,5 одсто.

На валутним тржиштима долар се стабилизовао након претходних губитака, док су аустралијски и новозеландски долар ослабили према америчкој валути.

Цијене племенитих метала такође су пале.

Злато је изгубило 0,6 одсто вриједности и трговало се по цијени од 4.189 долара за унцу, док је сребро ослабило за исти проценат, на 66,93 долара за унцу.

Регион Запалио камион и изазвао штету од 90.000 евра: Ухапшен мушкарац у Подгорици

Аналитичари оцјењују да ће даљи правац тржишта у великој мјери зависити од развоја преговора између Вашингтона и Техерана и евентуалне потврде мировног споразума.

(sputniknews.com)