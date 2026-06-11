Logo

Ускоро већи матерински додаци накнаде за родитеље у Српској

Аутор:

Стеван Лулић
11.06.2026 14:59

Коментари:

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен
Фото: АТВ

У Републици Српској биће повећане накнаде за родитеље-његоватеље, незапослене родитеље четворо и више дјеце, као и матерински додаци.

Потврђено је ово након сједнице Владе на којој је разматран ребаланс буџета за ову годину.

"Када је у питању социјална заштита, она ће бити исплаћена у износу од 611 милиона марака. То је повећање од 52 милиона у односу на оно што смо планирали буџетом. Код материнског додатка, који је био 405 марака, сад ће износити 746 марака и до краја године неопходно је ову ставку повећати за још осам милиона", рекла је министар финансија Зора Видовић.

Влада Републике Српске

Друштво

Видовић: Борци са 65 година и без пензије, добиће два борачка додатка

За родитеље-његоватеље биће издвојено додатних 20 милиона.

"Увођењем нових права за родитеље-његоватеље ми смо у буџету који је био планиран за ову годину предвидјели 11 милиона. Овим измјенама до краја године нам је потребно још 20 милиона. Значи, родитељи-његоватељи који су примали 256 марака мјесечно, сада ће примати 800 марака мјесечно", објаснила је видовићева.

Биће повећане и накнаде за незапослене родитеље четворо и више дјеце.

"Она је износила 750 марака, сада ће износити 800 марака", рекла је Видовићева и додала да ће те исплате бити повећане од јула ове године", нагласила је министар финансија.

Она је такође најавила још једно повећање плата, а детаљније о томе прочитајте на линку у наставку.

Влада Републике Српске

Друштво

Видовић: Борци са 65 година и без пензије, добиће два борачка додатка

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Матерински додатак

Зора Видовић

Накнаде за његоватеље

Накнаде за родитеље-његоватеље

Влада Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Зора Видовић

Економија

Плате у Српској поново расту, Видовић открила када и колико

1 ч

5
Градимо регион

Економија

Како до енергије будућности? У Српској се гради више енергетских објеката

1 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Експлодирале цијене нафте: Свијет страхује од новог шока

5 ч

0
Наша банка а.д. Бањалука нуди доступне стимулативне каматне стопе за клијенте.

Економија

Штедња сигуран корак ка финансијској стабилности уз понуду Наше банке

5 ч

0

  • Најновије

15

49

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

15

48

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

15

43

Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

15

41

Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

15

38

Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима