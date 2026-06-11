Ускоро већи матерински додаци накнаде за родитеље у Српској

Аутор:Стеван Лулић
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У Републици Српској биће повећане накнаде за родитеље-његоватеље, незапослене родитеље четворо и више дјеце, као и матерински додаци.
Потврђено је ово након сједнице Владе на којој је разматран ребаланс буџета за ову годину.
"Када је у питању социјална заштита, она ће бити исплаћена у износу од 611 милиона марака. То је повећање од 52 милиона у односу на оно што смо планирали буџетом. Код материнског додатка, који је био 405 марака, сад ће износити 746 марака и до краја године неопходно је ову ставку повећати за још осам милиона", рекла је министар финансија Зора Видовић.
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За родитеље-његоватеље биће издвојено додатних 20 милиона.
"Увођењем нових права за родитеље-његоватеље ми смо у буџету који је био планиран за ову годину предвидјели 11 милиона. Овим измјенама до краја године нам је потребно још 20 милиона. Значи, родитељи-његоватељи који су примали 256 марака мјесечно, сада ће примати 800 марака мјесечно", објаснила је видовићева.
Биће повећане и накнаде за незапослене родитеље четворо и више дјеце.
"Она је износила 750 марака, сада ће износити 800 марака", рекла је Видовићева и додала да ће те исплате бити повећане од јула ове године", нагласила је министар финансија.
Она је такође најавила још једно повећање плата, а детаљније о томе прочитајте на линку у наставку.
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