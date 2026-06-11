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Видовић: Борци са 65 година и без пензије, добиће два борачка додатка

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:52

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Новим ребалансом буџета, предвиђено је да за борачке категорије буде исплаћено 618 милиона марака, више за 42 милиона него што је предвиђено овим буџетом, а знате да је буџетом предвиђено 100 више у односу на претходну годину, рекла је министар финансија Републике Српске Зора Видовић.

"За борачке додатке и инвалиднине биће повећани за 34 милиона, а за остале издатке које имају за борце биће 8 милиона", каже Видовић.

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Министар финансија Српске каже да се ће и борци који немају пензију, а имају 65 година добити два борачка додатке.

"Долазимо на 5 КМ по мјесецу проведеном на борбеној линији и долазимо до нове категорије гдје сви они борци који имају 65 година, а немају пензију добијају два борачка додатка. То је на годишњем нивоу 618 милиона КМ", каже Видовић.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Борци Републике Српске

Борачки додатак

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање

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