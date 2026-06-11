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Инспектори из Добоја осуђени на по годину дана затвора!

Аутор:

Огњен Матавуљ
11.06.2026 14:45

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Мирослав Лазић
Фото: Уступљена фотографија

Окружни суд у Бањалуци осудио је Мирослава Лазића, некадашњег начелника добојског одјељења Републичке управе за инспекцијске послове и инспектора рада Бојана Поповића на по годину дана затвора.

Лазић је оглашен кривим за трговину утицајем, а Поповић за злоупотребу службеног положаја или овлашћења. Осим казне затвора Лазићу је изречена новчана казна од 10.000 КМ и петогодишња забрана вршења дужности државног службеника у органима управе Републике Српске.

Одузимање новца и петогодишња забрана рада

Одузето му је и 3.000 КМ (30 новчаница од по 100 марака) коју је као ”част” узео од Џ.П. како би му обрисао казну јер су му током инспекцијске контроле пронашли непријављеног радника и одређене неправилности.

Поповић је уз годину затвора добио петогодишњу забрану рада.

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У оптужници се наводило да је Поповић након контроле и утврђених неправилност Џ.П. дао број телефона од Лазића како би му ”средио” казну, а уочену неправилност није унио у записник.

За брисање казне тражио 3.000 КМ

Када су ступили у контакт Лазић је позвао другог инспектора и рекао да се у записник не уносе све неправилности, те да од Џ.П. тражи 3.000 КМ како би му обрисао казну од 10.000 КМ. Договорили су састанак на коме ће му Џ.П. предати тражени новац. То се и догодило на паркингу тржног центра у Добоју гдје му је новац предао у руке, док је сједио у аутомобилу уз коментар: ”Боље ти је дати 3.000 КМ, него 12.000 КМ”.

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”Миран си три до пет мјесеци”

Након што је узео новац Џ.П. је питао Лазића до када је миран, на шта му је он одговорио: ”Миран си три до пет мјесеци, док не дође сљедећа контрола”. Након тога се одвезао са паркинга и убрзо је ухапшен.

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Тагови :

пресуда

Окружни суд Бањалука

злоупотреба положаја

Инспекторат Републике Српске

Добој

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