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Они су помогли тинејџеру-бомбашу: Страхиња бацио бомбу на фитнес клуб у Земуну

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:20

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Више јавно тужилаштво у Београду проширило је на још два осумњичена лица истрагу која се води против Страхиње Б. (19), због постојања основа сумње да је 23. марта 2026. године око 3:30 часова, активирао и бацио ручну бомбу на један фитнес клуб на територији ГО Земун.

Наредба о проширењу истраге донијета је против Уроша С. (22) и Милана П. (44) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја у саизвршилаштву, а против Уроша С. и због још једног наведеног кривичног дјела.

Осумњичени су се на саслушању пред поступајућим јавним тужиоцем бранили ћутањем, односно искористили су своје законско право да не износе одбрану.

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Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да обојици осумњичених одреди притвор да не би поновили кривично дјело у кратком временском периоду, који предлог је судија усвојио и одредио им притвор до 30 дана.

Постоје основи сумње да је Урош С. неовлашћено набавио и неовлашћено носио ручну бомбу модел М-75 и потом је предао осумњиченом Страхињи Б, коју бомбу је он 23. марта 2026. године око 03:30 часова, активирао и бацио у просторије једног фитнес клуба на територији ГО Земун, преноси Информер.

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Тагови :

Земун

Бомба

истрага

Србија

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