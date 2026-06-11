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Цвијановић: Суштина политике је да изађете у сусрет потребама грађана

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:10

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Жељка Цвијановић на озваничавању почетка санације Старе приједорске цесте у бањалучком насељу у Драгочају.
Фото: @Cvijanovic_Z

Суштина политике је да препознате и изађете у сусрет потребама грађана, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на озваничавању почетка санације Старе приједорске цесте у бањалучком насељу у Драгочају.

Милорад Додик у Драгочају

Бања Лука

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"У бањалучком насељу Драгочај данас је започета санација старе приједорске цесте која је дуга 1.700 метара. Реализација овог пројекта у значајној мјери ће олакшати свакодневницу мјештанима, али и свима који саобраћају овом дионицом", истиче Цвијановић.

Цвијановић истиче да у Драгочају има још посла.

"Мјештани су исказали потребу за новим вртићем, тако да и од надлежних локалних власти у Граду Бањалука очекујемо да се укључе у рјешавање овог питања у складу са својим надлежностима и обавезама", наводи она у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Драгочај

Стара приједорска цеста

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