Цвијановић: Суштина политике је да изађете у сусрет потребама грађана

Аутор:АТВ
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Суштина политике је да препознате и изађете у сусрет потребама грађана, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на озваничавању почетка санације Старе приједорске цесте у бањалучком насељу у Драгочају.
Бања Лука
Пројекат вриједан 1,2 милиона КМ: Почела санација Старе приједорске цесте
"У бањалучком насељу Драгочај данас је започета санација старе приједорске цесте која је дуга 1.700 метара. Реализација овог пројекта у значајној мјери ће олакшати свакодневницу мјештанима, али и свима који саобраћају овом дионицом", истиче Цвијановић.
Цвијановић истиче да у Драгочају има још посла.
Суштина политике је да препознате и изађете у сусрет потребама грађана. У бањалучком насељу Драгочај данас је започета санација старе приједорске цесте која је дуга 1.700 метара. Реализација овог пројекта у значајној мјери ће олакшати свакодневницу мјештанима, али и свима који… pic.twitter.com/ZMFlMrZSe4— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 11, 2026
"Мјештани су исказали потребу за новим вртићем, тако да и од надлежних локалних власти у Граду Бањалука очекујемо да се укључе у рјешавање овог питања у складу са својим надлежностима и обавезама", наводи она у објави на друштвеној мрежи Икс.
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