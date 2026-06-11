Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Влада Републике Српске разматраће данас Приједлог ребаланса буџета Српске за ову годину, по хитном поступку.
Министри би требало да разматрају и Приједлог закона о фискалној одговорности у Републици Српској, по хитном поступку.
На предложеном дневном реду су и приједлози одлука о измјенама одлука о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години и дугорочном задуживању Републике Српске за ову годину, по хитном поступку.
Требало би да буде разматран и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о раду, по хитном поступку.
Свијет
Због истраге о дроги и проституцији приведене 22 познате личности: Велика акција полиције у Турској
Министри би требало да размотре и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о здравственој заштити, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, по хитном поступку.
По хитној процедури биће разматрани приједлози закона који се односе на плате запослених у органима управе Републике Српске, јавним службама, у јавним установама у области здравства, Министарству унутрашњих послова, основним и средњим школама и ђачким домовима, у области културе, институцијама правосуђа, као и у области високог образовања и студентског стандарда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
59 мин0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
58 мин0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
4 ч7
Република Српска
5 ч0
Република Српска
14 ч0
Најновије
12
49
12
45
12
44
12
36
12
34
Тренутно на програму