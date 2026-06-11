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Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину

Аутор:

АТВ
11.06.2026 12:06

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Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину
Фото: АТВ

Влада Републике Српске разматраће данас Приједлог ребаланса буџета Српске за ову годину, по хитном поступку.

Министри би требало да разматрају и Приједлог закона о фискалној одговорности у Републици Српској, по хитном поступку.

На предложеном дневном реду су и приједлози одлука о измјенама одлука о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години и дугорочном задуживању Републике Српске за ову годину, по хитном поступку.

Требало би да буде разматран и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о раду, по хитном поступку.

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Министри би требало да размотре и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о здравственој заштити, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, по хитном поступку.

По хитној процедури биће разматрани приједлози закона који се односе на плате запослених у органима управе Републике Српске, јавним службама, у јавним установама у области здравства, Министарству унутрашњих послова, основним и средњим школама и ђачким домовима, у области културе, институцијама правосуђа, као и у области високог образовања и студентског стандарда.

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Тагови :

Влада Републике Српске

сједница

Република Српска

ребаланс буџета

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