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Минић упутио важан позив: Подржимо студенте медицине

Аутор:

АТВ
11.06.2026 07:47

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић позвао је министре, директоре јавних предузећа и установа, те привреднике да подрже 14 студената Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, који ће представљати Српску на међународним стручним размјенама.

Премијер Републике Српске Саво Минић упутио је јавни позив министрима, директорима јавних предузећа и установа, као и привредницима, да пруже подршку студентима Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци који ће представљати Републику Српску на престижним међународним стручним размјенама.

Ријеч је о четрнаест изузетних студената који ће своје знање усавршавати у Бразилу, Шпанији, Португалу, Турској, Италији и Грчкој.

"Ови млади људи су наши најбољи амбасадори знања, рада и посвећености. Помозимо им да стекну нова искуства и достојно представљају Републику Српску", поручио је премијер Минић путем свог налога на друштвеној мрежи „Икс“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Медицински факултет УНИБЛ

медицина

Бањалука

Република Српска

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