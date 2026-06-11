Минић упутио важан позив: Подржимо студенте медицине

Аутор:АТВ
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Премијер Републике Српске Саво Минић позвао је министре, директоре јавних предузећа и установа, те привреднике да подрже 14 студената Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, који ће представљати Српску на међународним стручним размјенама.
Премијер Републике Српске Саво Минић упутио је јавни позив министрима, директорима јавних предузећа и установа, као и привредницима, да пруже подршку студентима Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци који ће представљати Републику Српску на престижним међународним стручним размјенама.
Ријеч је о четрнаест изузетних студената који ће своје знање усавршавати у Бразилу, Шпанији, Португалу, Турској, Италији и Грчкој.
"Ови млади људи су наши најбољи амбасадори знања, рада и посвећености. Помозимо им да стекну нова искуства и достојно представљају Републику Српску", поручио је премијер Минић путем свог налога на друштвеној мрежи „Икс“.
Позивам министре у Влади Републике Српске, директоре јавних предузећа и установа, као и наше привреднике, да подрже 14 студената Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, који ће представљати Републику Српску на међународним стручним размјенама у Бразилу, Шпанији, Португалу,…— Саво Минић (@minic_savo) June 10, 2026
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