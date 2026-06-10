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34 године од свирепог злочина над Србима у Чемерну

Аутор:

АТВ
10.06.2026 19:23

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Чемерно
Фото: Srna

Марица Ђука у нападу на Чемерно изгубила је сина који није дочекао ни пунољетство. Не вјерујем у правосуђе БиХ, прича Марица. Нема оптимизма ни да ће правда икад бити задовољена.

"У нападу су убијане читаве породице. 30 жртава убијено је на изузетно свиреп начин. Неки су толико унакажени да су идентификовани само по одјећи, већина заклана и запаљена. Међу масакриранима су и сестре које су прије убиства силоване као и њихова мајка. Само из породице Буњевац убијено је 15 Срба", рекла је Марица Ђука

"Командир јединице која је извршила злочин био је похваљен "за успјешно спроведену акцију", а као награду добио је револвер "колт", док су се његови саборци хвалили да су их муслимани са овог подручја частили због "великог подвига против четника", пише у ратном дневнику Османа Бајтаревића. Иако је против више лица подигнута оптужница за ратни злочин у Чемерну, поступак пред Судом БиХ још није окончан. Првостепена пресуда ни након више година суђења није донесена", рекла је Невенка Буњевац.

"На мјесту некадашњег села данас су остали тек остаци порушених кућа, зарасло гробље и спомен-обиљежје подигнуто у знак сјећања на страдале. Споменик је имао и својеврсну цензуру када је на захтјев локалних власти Илијаша натпис "жртве ратног злочина" промијењен у "жртве ратног збивања". Породице жртава поручују да злочин у Чемерну не смије бити заборављен", рекла је Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.

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Тагови :

Срби

Чемерно злочин

Исидора Граорац

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