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Предсједник странке или кандидат: Шта је Станивуковић тражио од Блануше

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:36

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Предсједник странке или кандидат: Шта је Станивуковић тражио од Блануше
Фото: Pokret Sigurna Srpska

Предсједник СДС Бранко Блануша открио је како је дошло до идеје да се ова странка споји са ПСС-ом и шта је за био услов Драшка Станивуковића да се то деси.

"Господин Станивуковић ми је рекао овако - ''ако све погледамо ја нисам неко ко је за функцију српског члана Предсједништва, пуно сте више Ви, професоре, за то и вјероватно би Вам одговарала та функција'. Ја кажем на то, 'можда је то тако али ја имам јасан став, и мене и мојих органа, ја то не могу промијенити, то је давно донесено. Добро, ево постоји и та варијанта да ја будем кандидат за српског члана Предсједништва, али шта ћемо са Вуканом, он се већ кандидовао?'", рекао је Блануша и додао да се са Вукановићем покушало разговарати преко Огњена Бодироге и Младена Босића.

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"Онда сам и ја слао поруке и покушао да направим састанак. Међутим сви ти приједлози за договор су одбијени", каже Блануша и додаје да му је Вукановић на то рекао да не би повукао своју кандидатуру "ни да му то кажу Трамп и Путин".

Како каже, тада су дошли "у доста незгодну ситуацију".

"Било је ту доста разговора, били су ту и преговарачки тимови, и појединачни преговарачки разговори мене и Драшка Станивуковића и преговарачких тимова између ПСС-а и СДС-а. И дошао је приједлог од стране ПСС-а да ПСС комплетно улази у СДС. У тој варијанти прави се листа која ће бити заједничка, гдје би се ми договорили за носиоце листа и колико би која странка имала на тим листама по изборним јединицама", рекао је Блануша.

Тада је Станивуковић изнио услов за то, такозвано, спајање.

"Рекао је - 'услов је да ја будем кандидат за предсједника', А ја да будем и даље предсједник СДС-а или обрнута варијанта", испричао је Блануша за "Бука ТВ".

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Када је ријеч о кандидатури за српског члана Предсједништва, Блануша каже да је и ту био услов да један буде кандидат за ову позицију, а други за предсједника Српске.

"Ако је он кандидат за предсједника, ја да будем за српског члана Предсједништва. Ја сам одмах рекао да та варијанта не долази у обзир зато што сам све вријеме говорио да сам ја кандидат за предсједника", рекао је и наставио:

"Рекао сам и тада, 'Драшко, знаш да постоји та сумња код чланова СДС-а да би ти уласком у СДС потпуно преузео СДС'. Каже, 'није никакав проблем, ја сам спреман потпишем и овјерим да, уколико сам кандидат за предсједника Републике, се одређени број година нећу кандидовати за предсједника СДС-а'".

Како каже, тада је рекао да ће тај приједлог понудити органима странке.

Жао ми је што сам изгубио Вукановићеву подршку

Признао је да му је жао што је изгубио подршку лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића, али додаје да му није јасно због чега је до тога дошло.

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"Није ми јасно који је разлог господина Вукановића да тако директно буде против мене и шта сам ја то урадио Вукановићу и Листи, шта сам ја то негативно рекао за њега, за било којег појединца из те странке", каже Блануша.

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Тагови :

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

ПСС

СДС

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