Предсједник странке или кандидат: Шта је Станивуковић тражио од Блануше

Аутор:АТВ
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Предсједник СДС Бранко Блануша открио је како је дошло до идеје да се ова странка споји са ПСС-ом и шта је за био услов Драшка Станивуковића да се то деси.
"Господин Станивуковић ми је рекао овако - ''ако све погледамо ја нисам неко ко је за функцију српског члана Предсједништва, пуно сте више Ви, професоре, за то и вјероватно би Вам одговарала та функција'. Ја кажем на то, 'можда је то тако али ја имам јасан став, и мене и мојих органа, ја то не могу промијенити, то је давно донесено. Добро, ево постоји и та варијанта да ја будем кандидат за српског члана Предсједништва, али шта ћемо са Вуканом, он се већ кандидовао?'", рекао је Блануша и додао да се са Вукановићем покушало разговарати преко Огњена Бодироге и Младена Босића.
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"Онда сам и ја слао поруке и покушао да направим састанак. Међутим сви ти приједлози за договор су одбијени", каже Блануша и додаје да му је Вукановић на то рекао да не би повукао своју кандидатуру "ни да му то кажу Трамп и Путин".
Како каже, тада су дошли "у доста незгодну ситуацију".
"Било је ту доста разговора, били су ту и преговарачки тимови, и појединачни преговарачки разговори мене и Драшка Станивуковића и преговарачких тимова између ПСС-а и СДС-а. И дошао је приједлог од стране ПСС-а да ПСС комплетно улази у СДС. У тој варијанти прави се листа која ће бити заједничка, гдје би се ми договорили за носиоце листа и колико би која странка имала на тим листама по изборним јединицама", рекао је Блануша.
Тада је Станивуковић изнио услов за то, такозвано, спајање.
"Рекао је - 'услов је да ја будем кандидат за предсједника', А ја да будем и даље предсједник СДС-а или обрнута варијанта", испричао је Блануша за "Бука ТВ".
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Када је ријеч о кандидатури за српског члана Предсједништва, Блануша каже да је и ту био услов да један буде кандидат за ову позицију, а други за предсједника Српске.
"Ако је он кандидат за предсједника, ја да будем за српског члана Предсједништва. Ја сам одмах рекао да та варијанта не долази у обзир зато што сам све вријеме говорио да сам ја кандидат за предсједника", рекао је и наставио:
"Рекао сам и тада, 'Драшко, знаш да постоји та сумња код чланова СДС-а да би ти уласком у СДС потпуно преузео СДС'. Каже, 'није никакав проблем, ја сам спреман потпишем и овјерим да, уколико сам кандидат за предсједника Републике, се одређени број година нећу кандидовати за предсједника СДС-а'".
Како каже, тада је рекао да ће тај приједлог понудити органима странке.
Признао је да му је жао што је изгубио подршку лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића, али додаје да му није јасно због чега је до тога дошло.
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"Није ми јасно који је разлог господина Вукановића да тако директно буде против мене и шта сам ја то урадио Вукановићу и Листи, шта сам ја то негативно рекао за њега, за било којег појединца из те странке", каже Блануша.
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