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Додик: Одобрено 1,5 милиона КМ за завршетак саборног храма

Аутор:

АТВ
10.06.2026 14:53

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Додик: Одобрено 1,5 милиона КМ за завршетак саборног храма
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас током посјете Саборном храму у изградњи на Тргу Србија у Источном Сарајеву да ће за овај храм у јуну бити одобрено 1,5 милиона КМ, а идуће године још толико.

Додик је нагласио да ће изградња овог храма бити приведена крају захваљујући овим, те средствима града Источно Сарајево и општине Источно Ново Сарајево.

"Град Источно Сарајево треба Саборни храм и он ће одражавати нашу способност и приврженост вјери", рекао је Додик новинарима у Сарајеву.

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Додик је истакао да овај храм показује повезаност Републике Српске, српског народа и Српске православне цркве.

"У том погледу смо заједно у свакој нашој акцији, поготово када градимо овако импозантне богомоље које, како каже народ, остају за вијек вијекова", рекао је Додик.

Старјешина Саборног храма у изградњи Младен Микавица изразио је захвалност Додику, те подсјетио да је изградња храма почела 2024. године.

"Имамо обећање за даљи наставак градње храма. Веома смо захвални и општини Источно Ново Сарајево и граду Источно Сарајево", рекао је старјешина храма.

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Тагови :

Милорад Додик

Источно Сарајево

Саборни храм Источно Сарајево

Република Српска

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