Цвијановић: Питање избора новог високог представника сукоб два концепта

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је избор новог високог представника питање сукоба два концепта, а не два кандидата, указавши да је неко након 30 година разног експериментисања сагледао ситуацију другачије.
Цвијановићева је истакла да ово не тумачи као сукоб ЕУ и Америке, додајући да је посриједи концептуална, а не персонална прича.
"Ако погледате све изјаве откако је дошла нова америчка администрација могли сте да чујете да се траже домаћи дијалог и домаћа рјешења, као и одговорност домаћих људи који су изабрани кроз демократску процедуру", рекла је Цвијановићева за "Аваз".
Са друге стране су, каже, Европљани који су свјесни неспособности да сами рјешавају нека питања или да се наметну као неко ко је кредибилан партнер институција БиХ.
"Тако да свашта има. Једни кажу да је дошло вријеме да људи дишу пуним плућима, доносе своје одлуке и да буду одговорни за те одлуке. И имате друге који кажу - није нам то довољно, не знамо ми шта ћемо са њима ни када ћемо их примити у ЕУ", навела је Цвијановићева.
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Указала је да ће нови високи представник, уколико га именује Савјет за спровођење мира, имати озбиљан недостатак легитимитета.
Цвијановићева је рекла да би новоименовани на ту функцију требао да омогући трансфер одговорности на домаћи терен и да сигурно неће бити бонских овлаштења на начин на који су кориштена.
"Вјероватно у неком трулом компромису можемо рачунати на то да ће неко рећи `па добро биће бонска овлаштења, неће се користити`. Морамо да се навикавамо на чињеницу да живимо без високих представника", рекла је Цвијановићева.
У БиХ се, каже, дешава сукоб два концепта - један у којем БиХ треба да прохода и други у којем БиХ треба да остане да се ваља.
"Чула сам једну будаласту тврдњу министра иностраних послова /у Савјету министара Елмедина Конаковића која је крајњи одраз немоћи политичара. Рекао је да ћемо сједити, па се опет нећемо договорити, па ће бити бонска овлаштења. Ја му поручујем, неће бити бонских овлаштења зато што ти нећеш да се са неким договараш", поручила је Цвијановићева.
Она је додала да је сигурна да је наметање одлука прошлост. Да то није прошлост, каже Цвијановићева, БиХ не би имала ни будућност.
"Могу са сваким да причам. Стално од власти у Федерацији БиХ добијамо одговоре да неће да причају. Нико не ваља, а то је само зато што су они несигурни у исход разговора. Ослонили су се на спољни фактор који ће се обрачунати са Републиком Српском", рекла је Цвијановићева.
Она је оцијенила да је власт "тројке" прилично неуспјешна.
(Срна)
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