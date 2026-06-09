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Ове године "Дани Хиландара у Српској"

Аутор:

Лана Остојић
09.06.2026 19:20

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епископ марчански Сава
Фото: ATV

Манастир Хиландар ускоро би могао добити своју посебну манифестацију у Републици Српској под називом „Дани Хиландара у Српској“. У завршној фази је документарни филм, а у припреми је и изложба збирке фотографија.

Посебан дио програма биће посвећен историјским везама Републике Српске и Хиландара, укључујући и период када је овај манастир пружао помоћ становништву Српске током ратних и послијератних година.

"То ће бити дани и културе и духовности, када ће нас посјетити братство манастира Хиландар и када ћемо грађанству и свим добрим људима приказати филм о једној посебној сцени из наше историје – а то је када је манастир Хиландар притекао у помоћ тада младој Републици Српској 1998. године", рекао је Марко Ромић, предсједник Комисије за манастир Хиландар Владе Републике Српске.

На сједници је разматрано и стање Куле краља Милутина, једног од најзначајнијих објеката у оквиру хиландарског комплекса.

"Припремљени су извјештаји, али и усвојени сљедећи кораци о припремним радовима о санацији тог важног објекта, не само за манастир Хиландар – него уопште објекта из наше историје и наше културе, наше умјетности", рекао је епископ марчански Сава.

Кула краља Милутина представља један од најпрепознатљивијих симбола Хиландара, а њена обнова има посебан значај и за Републику Српску, која годинама учествује у пројектима очувања овог културног и духовног насљеђа. Док трају припремни радови и израда неопходне документације, организатори очекују да би „Дани Хиландара у Српској“ могли бити одржани већ у септембру ове године, уколико за то буду створени сви услови.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

епископ марчански Сава

Република Српска

Дани Хиландара

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