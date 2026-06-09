Ове године "Дани Хиландара у Српској"

Аутор:Лана Остојић
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Манастир Хиландар ускоро би могао добити своју посебну манифестацију у Републици Српској под називом „Дани Хиландара у Српској“. У завршној фази је документарни филм, а у припреми је и изложба збирке фотографија.
Посебан дио програма биће посвећен историјским везама Републике Српске и Хиландара, укључујући и период када је овај манастир пружао помоћ становништву Српске током ратних и послијератних година.
"То ће бити дани и културе и духовности, када ће нас посјетити братство манастира Хиландар и када ћемо грађанству и свим добрим људима приказати филм о једној посебној сцени из наше историје – а то је када је манастир Хиландар притекао у помоћ тада младој Републици Српској 1998. године", рекао је Марко Ромић, предсједник Комисије за манастир Хиландар Владе Републике Српске.
На сједници је разматрано и стање Куле краља Милутина, једног од најзначајнијих објеката у оквиру хиландарског комплекса.
"Припремљени су извјештаји, али и усвојени сљедећи кораци о припремним радовима о санацији тог важног објекта, не само за манастир Хиландар – него уопште објекта из наше историје и наше културе, наше умјетности", рекао је епископ марчански Сава.
Кула краља Милутина представља један од најпрепознатљивијих симбола Хиландара, а њена обнова има посебан значај и за Републику Српску, која годинама учествује у пројектима очувања овог културног и духовног насљеђа. Док трају припремни радови и израда неопходне документације, организатори очекују да би „Дани Хиландара у Српској“ могли бити одржани већ у септембру ове године, уколико за то буду створени сви услови.
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