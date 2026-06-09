Додик у Требињу: Живјела Херцеговина, живјела Република Српска!

Аутор:АТВ
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Требиње је један од најљепших градова Републике Српске, мјесто гдје се на сваком кораку сусрећу историја, духовност, култура и развој, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Шетајући старим градом, који је реконструисан, на чему честитам Градској управи, увијек изнова осјетим колико су дубоки наши коријени и колико је велика снага народа који успијева да споји славну прошлост с модернизацијом, напретком и вјером у будућност. Живјела Херцеговина, живјела Република Српска", навео је Додик на Иксу.
Требиње је један од најљепших градова Републике Српске, мјесто гдје се на сваком кораку сусрећу историја, духовност, култура и развој.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 9, 2026
Шетајући старим градом, који је реконструисан, на чему честитам Градској управи, увијек изнова осјетим колико су дубоки наши коријени и колико… pic.twitter.com/FJpmrTEmom
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