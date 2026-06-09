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Додик у Требињу: Живјела Херцеговина, живјела Република Српска!

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:59

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Милорад Додик у Требињу
Фото: Iks/Milorad Dodik

Требиње је један од најљепших градова Републике Српске, мјесто гдје се на сваком кораку сусрећу историја, духовност, култура и развој, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Шетајући старим градом, који је реконструисан, на чему честитам Градској управи, увијек изнова осјетим колико су дубоки наши коријени и колико је велика снага народа који успијева да споји славну прошлост с модернизацијом, напретком и вјером у будућност. Живјела Херцеговина, живјела Република Српска", навео је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Требиње

Херцеговина

Република Српска

Мирко Ћурић

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