"Док Влада рјешава конкретне проблеме грађана, опозиција показала да је највише заокупљена сама собом"

Аутор:АТВ
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Потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић изјавио је да су посљедња дешавања у опозиционим редовима показала да су њихове странке више заокупљене међусобним сукобима него проблемима грађана Републике Српске.
"Док Влада Републике Српске рјешава конкретне проблеме грађана, преговара о новим инвестицијама, гради путеве, повећава примања и тражи одговоре на изазове који нису нимало једноставни ни у Републици Српској ни у региону, опозиција је протеклих дана још једном показала да је највише заокупљена сама собом", рекао је Бојић за Срну.
Према његовим ријечима, умјесто да грађанима понуде идеју, програм или одговор на питање шта би урадили другачије, опозициони лидери воде битке једни против других.
"Док се народ пита како да живи боље, они се баве тиме ко је кога прегласао, ко је коме окренуо леђа и ко ће заузети коју позицију", истакао је Бојић.
Он је навео да је посебно занимљиво слушати поруке о јединству опозиције које стижу из СДС-а.
"Грађани су својим очима видјели како то јединство изгледа. Ујутро једна одлука, поподне друга, увече трећа. Један орган странке предложи кандидата, други га одбаци, а онда сви заједно изађу пред јавност и покушавају објаснити да је све у најбољем реду. Да није ријеч о озбиљним политичким процесима, човјек би помислио да гледа лоше режирану политичку комедију", рекао је Бојић.
Коментаришући изјаве предсједника СДС-а Бранка Блануше о одговорности и спремности да лични интерес подреди општем добру, Бојић је рекао за Срну да то звучи лијепо, али да грађани с правом постављају питање како неко ко није успио да обезбиједи сагласност у властитој странци планира да сутра окупља опозицију и води Републику Српску.
Осврћући се на реакцију предсједника Покрета "Сигурна Српска" Драшка Станивуковића, Бојић је оцијенио да је ријеч о политички веома необичној ситуацији.
"Вјероватно први пут у политичкој историји Републике Српске гледамо ситуацију у којој се неко захваљује на кандидатури коју није добио. Док га је један орган СДС-а предлагао, други га је одбијао, он је већ слао поруке захвалности и говорио о заједничком наступу", рекао је Бојић.
Додао је да се на крају испоставило да нико није сигуран шта је коначна одлука, ко је кандидат и чија ријеч у СДС-у заиста важи.
"Тако су најбоље показали у чему је суштина проблема. Опозиција већ годинама покушава да увјери грађане да је спремна да преузме одговорност за Републику Српску. Међутим, сваки пут када дођу у ситуацију да покажу озбиљност, организованост и политичку зрелост, они покажу нешто сасвим друго. Покажу подјеле, несугласице и међусобно неповјерење", навео је Бојић.
Он је поручио да грађани Републике Српске не траже политичаре који ће по цијели дан једни другима бројати гласове на страначким сједницама.
"Траже људе који ће знати како сачувати радна мјеста, повећати плате и пензије, привући инвестиције, помоћи привреди и одговорити на изазове који долазе. Управо зато СНСД и Влада Републике Српске остају посвећени политици стабилности, развоја и конкретних резултата. Док једни расправљају ко је коме кандидат, ми радимо на пројектима који треба да донесу корист сваком грађанину Републике Српске", рекао је Бојић.
Он је нагласио да грађани не гласају за свађе, конфузију и политичке експерименте.
"Грађани гласају за озбиљност, стабилност и људе који знају куда воде Републику Српску. Да је неко прије седам дана рекао да ће опозиција успјети да кандидује, па одбије, па поново брани истог кандидата у року од неколико часова, чак ни многи у СНСД-у у то не би повјеровали", закључио је Бојић.
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