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Илић: Стати па гледати - потпуно безнађе оних који би да воде Српску

Аутор:

АТВ
09.06.2026 14:10

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Илић: Стати па гледати - потпуно безнађе оних који би да воде Српску
Фото: ATV

Народни посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић оцијенио је данашња политичка дешавања на улицама Бањалуке као јасан показатељ "потпуног хаоса и безнађа" у редовима опозиције.

Илић истиче да појава плаката са именима опозиционих политичара и милионским цифрама није случајност, већ доказ одсуства било какве политичке идеологије, програма или визије.

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"Када видите та имена и те цифре, јасно вам је да тамо нема ни трунке програма. Постоји само трговина, лични интереси и међусобно подметање ногу. То је та опозициона хармонија о којој нам свакодневно причају: једни подржавају, други одбацују, трећи се продају, а све се своди на то ко ће кога више да уцјењује", рекао је Илић.

Посланик СНСД-а посебно је критиковао рад градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића, указавши на његове политичке манипулације, док је за СДС навео да је "одавно изгубио компас".

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"Ово што данас гледамо по бањалучким улицама није никакво изненађење за нас који познајемо политичке прилике. Ово је само јасан показатељ расула и безнађа у којем се налазе они који би, замислите, да воде Републику Српску. Станивуковић, који је навикао да све у животу купи или изманипулише, сада очигледно убира плодове своје политике", оцијенио је Илић.

Осврнувши се на СДС, Илић је додао:

"Они су одавно изгубили компас. Замислите странку која у једном дану донесе једну одлуку, па је након неколико сати згази ногом! То није озбиљна политичка организација, то је циркус. Бранко Блануша, Маринко Божовић, Дарко Бабаљ... сви они се међусобно ’поједоше’, а народ у Бањалуци види да им је једини циљ лична корист, а не Република Српска. Ми у СНСД-у смо озбиљни, стабилни и окренути народу. А ови плакати? Нека их, нека народ види какав је то ’опозициони блок’. То је слика њиховог моралног суноврата и доказ да су у паници јер знају да их народ неће, а највише их боли то што је Бањалука одавно прозрела њихове игре."

Илић је закључио да је СНСД једина снага која народу нуди озбиљност и стабилност.

"Што се мене тиче, нека наставе са овим својим представама. Сваки такав плакат је још један глас мање за њих и доказ више да је Република Српска, ипак, у сигурним рукама", поручио је на крају Илић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Младен Илић

Драшко Станивуковић

СДС

Покрет Сигурна Српска

опозиција

Плакати

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