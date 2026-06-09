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Кошарац: ОХР фалсификује Дејтон, приписао себи статус "ад хок међународне институције"

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:50

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да оно што се данас може прочитати на званичној интернет страници ОХР-а представља школски примјер политичког и правног фалсификовања Дејтонског споразума.

"Наиме, ОХР је себи приписао статус "ад хок међународне институције - иако је Анексом 10 Дејтонског споразума дефинисано искључиво постојање високог представника и његовог особља, а не било какве ад хок међународне институције", рекао је Кошарац Срни.

Истовремено, истиче Кошарац, себи су додали и надлежност "надгледање имплементације цивилних аспеката Мировног споразума којим је окончан рат у БиХ", а које нигдје не постоје у Дејтонском споразуму.

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"Посебно је забрињавајуће што се на сајту ОХР-а покушава створити утисак да је такозвани ПИК, тијело које уопште није предвиђено ни Дејтонским споразумом ни Уставом БиХ, наводно "разрађујући Анекс 10" дао високом представнику право да намеће законе. То није тачно. Таква овлашћења не постоје у Анексу 10, нити у тзв. Бонској декларацији, на коју се позивају", истакао је Кошарац.

Када неко мора да фалсификује сопствену правну основу, наводи Кошарац, онда је јасно да ту правну основу и нема.

"Зато је крајње вријеме да се престане са деценијама дугом праксом политичког насиља над Дејтонским споразумом, које се покушава оправдати самовољним тумачењима и накнадно измишљеним овлашћењима", додао је Кошарац.

Поручио је да ОХР не може постати оно што није записано у Дејтонском споразуму, нити се фалсификатима може створити легитимитет који никада није постојао, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сташа Кошарац

ОХР

Република Српска

Савјет министара БиХ

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