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Небензја: Преговора нема, Кијев одбацује све услове за мир

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:47

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представник Русије при УН Василиј Небензја
Фото: Youtube / United Nations

Преговори о рјешавању украјинског сукоба тренутно се не воде, а Кијев је показао да није спреман на договоре, изјавио је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.

- Колико је мени познато, озбиљан преговарачки процес тренутно не постоји. Не воде се никакви трилатерални преговори - рекао је Небензја у интервјуу за руске медије.

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Он је оцијенио да украјинско руководство није спремно на компромисе.

- Кијев није спреман ни на какве уступке. За њих је рат постао средство опстанка, посебно за врх власти и прије свега за Володимира Зеленског. Завршетак сукоба за њега би значио политички, а можда и не само политички крај - навео је руски дипломата.

Небензја је додао да Москва инсистира на рјешавању узрока сукоба, обезбјеђивању безбједности и Русије и Украјине, као и поштовању права становништва.

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- Наши приједлози који се односе на узроке конфликта, на потребу осигурања безбједности и Русије и Украјине, као и на поштовање права сопствених грађана - Зеленски одбацује. У таквим околностима тешко је говорити о основи за озбиљне преговоре - закључио је Небензја.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Василиј Небензја

Украјина

Русија

Уједињене нације

Москва

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