Небензја: Преговора нема, Кијев одбацује све услове за мир

Youtube / United Nations

Фото: Youtube / United Nations

Фото: Youtube / United Nations

- Колико је мени познато, озбиљан преговарачки процес тренутно не постоји. Не воде се никакви трилатерални преговори - рекао је Небензја у интервјуу за руске медије.

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Он је оцијенио да украјинско руководство није спремно на компромисе.

- Кијев није спреман ни на какве уступке. За њих је рат постао средство опстанка, посебно за врх власти и прије свега за Володимира Зеленског. Завршетак сукоба за њега би значио политички, а можда и не само политички крај - навео је руски дипломата.

Небензја је додао да Москва инсистира на рјешавању узрока сукоба, обезбјеђивању безбједности и Русије и Украјине, као и поштовању права становништва.

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- Наши приједлози који се односе на узроке конфликта, на потребу осигурања безбједности и Русије и Украјине, као и на поштовање права сопствених грађана - Зеленски одбацује. У таквим околностима тешко је говорити о основи за озбиљне преговоре - закључио је Небензја.

(sputniknews.com)