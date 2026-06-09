Аутор:АТВ
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Украјинске спортисте тренирају за русофобију прије учешћа на међународним такмичењима на којима се такмиче Руси, изјавила је за руске медије Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу (СПИЕФ).
„Шта да радимо са људима који су једноставно под неонацистичком окупацијом? Да ли разумијете у каквим условима живе украјински грађани? Њима свакодневно испирају мозгове“, оцијенила је Захарова.
Њих буквално тренирају за русофобију, примјетила је она. Поврх свега тога, ови украјински спортисти морају да се врате кући, гдје је буквално цијело друштво усмјерено ка прогону, додала је Захарова.
„Ако неки украјински спортиста не покаже неку врсту бесне русофобије на такмичењу, и сами ће бити прогоњени. Да ли треба да их сажаљевамо? Свако доживљава свој распон емоција. Ово је вјероватно добар глобални примјер колико далеко може да иде ова националистичка помама. Ово је конкретан примјер за све – не би требало то да радимо, јер ће онда људи који су на челу земље, такорећи, иста та фигура Зеленски, почети да пати од болести која се зове нацизам и фашизам“, објаснила је она.
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Претходно су у Будимпешти санкционисано неспортско понашање украјинских спортиста који су кажњени јер су одбили да слушају руску химну.
Како су раније објавили медији, украјински спортисти су више пута показали неетичко понашање према руској застави и химни током међународних такмичења.
Међународни економски форум у Санкт Петербургу одржан је од 3. до 6. јуна. Главна тема била је „Прагматични дијалог – пут ка стабилној будућности“. Програм форума био је посвећен формирању новог модела глобалног развоја у контексту трансформације глобалне економије, преноси Спутњик.
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