Селак уручио повеље новоименованим нотарима

Аутор:АТВ
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Министар правде Републике Српске Горан Селак уручио је данас у Бањалуци повеље новоименованим нотарима Бојану Тупајићу за службено сједиште у Источној Илиџи и Радани Перић за службено сједиште у Градишци.
Селак је истакао да нотарска служба представља један од важних стубова правне сигурности и ефикасног правног система, саопштено је из ресорног министарства.
Он је нагласио да ће ресорно министарство наставити да јача све сегменте правосудног система да би грађани у Републици Српској имали доступне, ефикасне и квалитетне правне услуге.
"Наш циљ је да грађани Републике Српске у свим локалним заједницама имају доступну, стручну и одговорну нотарску службу. Јачањем нотаријата јачамо правну сигурност и повјерење грађана у институције Републике Српске", поручио је Селак.
Он је нотарима Бојану Тупајићу и Радани Перић честитао именовање на ову функцију и пожелио успјешан и одговоран рад.
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