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Селак уручио повеље новоименованим нотарима

Аутор:

АТВ
09.06.2026 11:36

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Министар правде Републике Српске Горан Селак уручио је у Бањалуци повеље новоименованим нотарима
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак уручио је данас у Бањалуци повеље новоименованим нотарима Бојану Тупајићу за службено сједиште у Источној Илиџи и Радани Перић за службено сједиште у Градишци.

Селак је истакао да нотарска служба представља један од важних стубова правне сигурности и ефикасног правног система, саопштено је из ресорног министарства.

Он је нагласио да ће ресорно министарство наставити да јача све сегменте правосудног система да би грађани у Републици Српској имали доступне, ефикасне и квалитетне правне услуге.

"Наш циљ је да грађани Републике Српске у свим локалним заједницама имају доступну, стручну и одговорну нотарску службу. Јачањем нотаријата јачамо правну сигурност и повјерење грађана у институције Републике Српске", поручио је Селак.

Он је нотарима Бојану Тупајићу и Радани Перић честитао именовање на ову функцију и пожелио успјешан и одговоран рад.

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Тагови :

Горан Селак

Република Српска

повеља

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