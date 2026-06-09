Љетна навика многих возача може угрозити безбједност

Аутор:АТВ
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С љетним мјесецима мијењају нам се и навике па из тешких зимских ципела улазимо у комфорнију обућу. Међутим, како је с вожњом? Многи су спремни возити у јапанкама, папучама или босоноги, а таква вожња није добро рјешење за безбједност.
Код отворених ципела као што су јапанке, папуче или сандале постоји опасност да се педала заглави између ципеле и стопала. Европски аутоклубови направили су истраживање саобраћајних правила у државама и прикупили сазнања о кажњивости такве вожње.
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У Белгији, Босни и Херцеговини, Данској, Финској, Луксембургу нема посебних правила о обући за вожњу или босоногој вожњи. Дакле, све је допуштено.
У Чешкој Републици возачи особних возила нису посебно дефинисани, али возачи економских возила морају имати ципеле док возе.
У Италији нема правила, али постоји проблем у случају саобраћајне несреће – ако полицијски службеник установи да имате неадекватну обућу и то унесе у записник, осигуравајућа кућа може вам ускратити исплату.
У Њемачкој, по закону, возач мора учинити све да осигура сигурно управљање аутомобилом. То се често интерпретира као препорука да не возите у јапанкама, сандалама и натикачама које са задње стране нису учвршћене те босоноги. Кажњавање није дефинисано, али је зато могућ губитак дијела права из осигурања – ако се догоди саобраћајна несрећа и ако је чињеница да возач није имао одговарајућу обућу играла одређену улогу у томе.
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У Шпанији је забрањено возити с јапанкама на ногама или босоног. Казна је 80 евра.
У Словенији нема изричите забране, а ухвате ли вас полицијски службеници да возите у јапанкама или босоноги само ће вас упозорити да бисте требали имати чвршћу обућу док возите.
У Мађарској нема правила, односно она нису уписана у закон, али у случају несреће возач може бити проглашен одговорним ако није имао одговарајућу обућу на ногама.
У Холандији нема посебног текста који регулише обућу, полиција вас не може казнити ако возите у јапанкама, али, догоди ли се несрећа, процјењују се сви детаљи па је могуће да и обућа игра улогу у установљавању кривице.
У Аустрији вас такође полиција неће казнити ако возите с јапанкама или босоноги. Међутим, догоди ли се саобраћајна несрећа, ако полиција утврди да је несрећа могла бити избјегнута с другачијим типом обуће – против возача се може покренути поступак.
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У Великој Британији јапанке и босонога вожња нису посебно прецизирани, али у Закону о сигурности промета пише да возач мора имати обућу која га неће омогућити да управља возилом на сигурна начин. Због тога вас могу и казнити. У Хрватској такође нема посебних правила, пише ХАК.
Истраживања Аустријског аутоклуба показала су да је вријеме реакције с јапанкама много спорије него с патикама на ногама, на примјер, а исто тако слабија је сила кочења. Притом постоји и опасност да вам се јапанке или сандале заглаве на некој од педала, а у саобраћају је брзина реакције јако битна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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