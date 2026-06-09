Први пут у историји медицине човјеку пресађени јетра и бубрези генетски модификоване свиње

Аутор:АТВ
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Педесеттрогодишњи клинички мртав човјек постао је прва особа која је добила два бубрега и цијелу јетру од генетски модификоване свиње. Функција органа човјека одржавана је скоро пет дана уз сагласност његове породице, а није било знакова да су органи одбачени у првих 24 сата, наводи се у студији објављеној у часопису "Мед“ данас.
Већина процедура у којима се свињски орган трансплантира особи – познатих као ксенотрансплантација – укључује само један орган. Мали број људи је примио свињске органе, укључујући срца, бубреге, дјелимичне јетре и плућа, а клиничка испитивања на живим људима су у току у Сједињеним Државама и Кини.
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- До сада су само дијелови свињске јетре трансплантирани особи - каже клиничар-научник Сјујонг Сун, који је водио најновији поступак, у Другој придруженој болници Медицинског универзитета Гуангси у Нанингу, Кина.
Према Леонарду Ријели, трансплантација свињских бубрега и јетре у истој процедури представља јединствен медицински подухват, док студија показује да су ксенотрансплантације више органа могуће. Научници истражују употребу свињских органа као потенцијално рјешење за хронични недостатак донорских органа.
Човјек који је примио свињске органе имао је тешку хроничну болест бубрега и крварење у мозгу прије него што су љекари потврдили мождану смрт. Његова јетра је била здрава, па је трансплантирана живој особи, пише ТхеСун.
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Човјек је добио органе од свиње која је имала шест измена у свом геному. Додата су три људска гена како би се смањио ризик од проблема са згрушавањем крви, а три свињска гена су уклоњена како би се спријечило одбацивање органа.
У року од 19 сати од трансплантације, свињска јетра је почела да лучи жуч и показивала је знаке нормалног функционисања, извјештава тим. Човјеков ниво отпадних производа креатинина и урее – који је био повишен због болести бубрега – вратио се у нормалу након што је примио свињске бубреге, што указује на то да су и они функционисали.
Али 36 сати након операције, тим је примјетио ране знаке да се свињски органи одбацују. На примјер, свињске ћелије у јетри и бубрезима постепено су замјењиване људским ћелијама, што указује на то да је човјеков имуни систем препознао органе као стране. Такође су постојала мала подручја одумирања ткива и згрушавања крви у свињској јетри.
Аутори су приметили да трансплантирани органи имају повишен ниво врсте имуних ћелија названих С100А12+, које су укључене у упалу. Они сугеришу да би се ове ћелије могле циљано третирати лијековима како би се смањио ризик од дугорочног одбацивања органа.
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Ријела каже да је мало вјероватно да ће мултиорганске ксенотрансплантације постати уобичајене у блиској будућности, јер су трансплантације више људских органа већ компликоване и високоризичне.
Али поступак би могао користити људима који имају отказивање јетре, што такође може довести до престанка рада бубрега, каже он.
Тим поручује да ће се претходно извршити још процедура на клинички мртвим људима и живим мајмунима прије него што буду могли да оперишу живе људе. Такође морају да потврде да не постоји ризик од преношења вируса или бактерија из свињских органа на људе, додаје он.
(Курир)
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