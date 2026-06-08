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Забрана друштвених мрежа за тинејџере: Казне до 2.5 милиона долара ако имају профиле

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:21

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Крупни план паметног телефона који приказује апликације друштвених медија на жутој позадини.
Фото: Lisa from Pexels/Pexels

Малезијска забрана кориштења друштвених мрежа за све млађе од 16 година званично је ступила на снагу. Ова држава ради на ограничавању употребе друштвених мрежа код дјеце од прошле године, да би на крају одобрила забрану која утиче на било коју платформу са више од осам милиона корисника у Малезији.

Иако се знало да је планирано да забрана ступи на снагу 6. јуна, малезијска влада је открила да би компаније које прекрше нова правила могле да се суоче са казнама до 10 милиона рингита, односно 2,5 милиона долара.

Клара Ко, директорка јавне политике компаније Мета за Централну Југоисточну Азију и АСЕАН, изјавила је за АП да ће малезијска забрана друштвених мрежа одвратити тинејџере од проверених апликација и усмјерити их ка "нерегулисаним дијеловима интернета".

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На другим мјестима у Југоисточној Азији, Индонезија је раније ове године увела забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година, али је Мета претходно саопштила да још увијек није добила никакве смјернице о томе како да се усклади са прописима те земље.

Поред овог региона, сама имплементација и спровођење закона могли би постати све већи извор забуне за платформе друштвених мрежа, будући да многе друге државе такође разматрају увођење сопствених забрана.

(Б92)

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Тагови :

забрана друштвених мрежа

друштвене мреже

тинејџери

Малезија

Казна

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