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Због медвједа на улицама затворене школе у Јапану

Аутор:

АТВ
08.06.2026 10:53

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медвјед звијер дивља животиња
Фото: Pexel/ Regan Dsouza

Јапански град Уцуномија обуставио је данас рад свих 94 основне и средње школе којима управља, након што је на улицама примијећен медвјед, саопштили су општински званичници.

Град од око пола милиона становника, око 100 километара сјеверно од Токија, навео је да је медвјед први пут уочен у стамбеној зони у близини парка у суботу увече, преноси Ројтерс.

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Животиња је и даље на слободи, након што је поново примијећена рано јутрос, око 500 метара од средње школе.

Напади медвједа, укључујући и оне у урбаним подручјима, у Јапану су све учесталији, што је подстакло владу да формира радну групу за смањење броја инцидената.

Прошле седмице, у нападу медвједа у Фукушими повријеђене су најмање четири особе.

Снимци безбједносних камера из челичане у том граду приказују црног медвједа како јури радника поред улаза у фабрику и обара га на земљу.

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Азијски црни медвједи су на листи рањивих врста широм свијета, али се процјењује да се њихов број у Јапану утростручио од 2012. године, чему је допринијело смањење лова.

Стручњаци наводе да су климатске промјене смањиле доступност природне хране за медвједе, попут жира и буквица, док су депопулација руралних подручја и ширење напуштеног пољопривредног земљишта допринијели да животиње све чешће траже храну у близини насеља, преноси Ројтерс.

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Тагови :

Јапан

Медвјед

Школа

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