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Украдена два тротинета у Бањалуци, ухапшен осумњичени

Аутор:

АТВ
08.06.2026 10:52

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полиција дастер службеници МУП-а
Фото: ATV

Бањалучка полиција ухапсила је Т.К.С. из Норвешке због сумње да је украо два електрична тротинета, чија је вриједност процијењена на око 6.000 КМ.

У ПУ Бањалука наводе да је Т.К.С осумњичен за два кривична дјела крађе.

”Лице се сумњичи да је 31. маја и 2. јуна у Бањалуци украо два електрична тротинета укупне вриједности око 6.000 КМ. Оперативним радом наведени тротинети су пронађени и одузети, те ће бити враћени власницима”, саопштила је ПУ Бањалука

Додају да ће након комплетирања и документовања предмета против T.K.S. бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

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Подијели:

Тагови :

Крађа

електрични тротинет

тротинет

Бањалука

хапшење

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