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Пијан претукао жену у Бањалуци, повријеђена превезена на УКЦ

Аутор:

АТВ
08.06.2026 10:23

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Пијан претукао жену у Бањалуци, повријеђена превезена на УКЦ
Фото: АТВ

Бањалучанин М.К. ухапшен је у недјељу због сумње да је претукао жену у овом граду, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Он се сумњичи за кривично дјело Тјелесна повреда.

Повријеђеној жени је указана љекарска помоћ на Универзитетско - клиничком центру Републике Српске.

"Испитивањем на присуство алкохола код лица М.К. утврђено је присуство од 2,08 г/кг алкохола у организму", саопштила је полиција.

О свему наведеном је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

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Тагови :

Насиље

Бањалука

Полиција

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