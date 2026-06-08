Пијан претукао жену у Бањалуци, повријеђена превезена на УКЦ

Аутор:АТВ
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Бањалучанин М.К. ухапшен је у недјељу због сумње да је претукао жену у овом граду, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Он се сумњичи за кривично дјело Тјелесна повреда.
Повријеђеној жени је указана љекарска помоћ на Универзитетско - клиничком центру Републике Српске.
"Испитивањем на присуство алкохола код лица М.К. утврђено је присуство од 2,08 г/кг алкохола у организму", саопштила је полиција.
О свему наведеном је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
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