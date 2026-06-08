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Туча у центру града, једна особа задобила повреде

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:15

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На Мосту Суаде и Олге у Сарајеву синоћ је дошло до тучњаве у којој је једна особа задобила повреде.

- Једна особа задобила је тјелесне повреде. Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста - потврђено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.

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Како даље наводе, није познато колико лица је учествовало, детаљи се још увијек испитују.

Дио моста јутрос је ограђен жутом трагом, а видљиви су и трагови крви на тротоару.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Туча

Полиција

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