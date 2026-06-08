Туча у центру града, једна особа задобила повреде

- Једна особа задобила је тјелесне повреде. Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста - потврђено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.

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Како даље наводе, није познато колико лица је учествовало, детаљи се још увијек испитују.

Дио моста јутрос је ограђен жутом трагом, а видљиви су и трагови крви на тротоару.